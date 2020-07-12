سه فیلم تازه آماده اکران آنلاین دارم/«در تپش شب» در انتظار سرمایه

محمد احمدی تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اکران فیلم‌هایی که آماده نمایش دارد، گفت: فیلم‌های «قتل عمد» به کارگردانی سعید دولتخوانی، «بعد از تو» به کارگردانی فرهاد نجفی و «تهران شهر عشق» به کارگردانی جابر انصاری را آماده نمایش دارم که به احتمال بسیار زیاد این فیلم‌ها را به صورت آنلاین اکران می‌کنیم.

وی توضیح داد: احساس می‌کنم در شرایط فعلی اکران آنلاین می‌تواند برای این نوع فیلم‌ها مناسب باشد، هرچند نمایش آنلاین خود مشکلاتی را به همراه دارد، اما برای فیلم‌هایی از این دست اکران مناسب است، البته این امکان وجود دارد که برای اکران سینمایی یکی از این ۳ فیلم اقدام کنم.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: تصمیم نهایی برای چگونگی نمایش این فیلم‌ها بستگی به جلسه نهایی با شرکای تولید این آثار دارد.

وی توضیح داد: در حال حاضر فیلمنامه «در تپش شب» را در دست دارم که قصد دارم آن را کارگردانی کنم، پروانه ساخت این پروژه سال گذشته صادر شده و در حال حاضر به دنبال سرمایه‌گذار و رایزنی با بازیگران مختلف هستم تا بتوانیم این فیلم را شهریورماه جلوی دوربین ببریم.

احمدی در پایان گفت: «در تپش شب» یک فیلم اجتماعی و اکشن است که به‌طور کامل در تهران فیلمبرداری می‌شود.