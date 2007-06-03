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۱۳ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۰

به علت جاری شدن سیل ؛

محور کرج - چالوس مسدود شد

محور کرج - چالوس مسدود شد

محور کرج - چالوس به دلیل جاری شدن سیل و آب گرفتگی جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است .

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عملیات بازسازی و ترمیم جاده ادامه دارد اما رانندگان می توانند از محورهای جایگزین قزوین - رشت یا هراز عبور کنند.

سرهنگ مجتبی حسنی تصریح کرد : به علت حجم بالای سفرها طی چند روز آینده و عزیمت زائران به حرم مطهر امام (ره) ، از رانندگان می خواهیم که با عوامل پلیس راه و راهداری نهایت همکاری را داشته باشند .

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه ، برسر پیچ ها و هنگامی که بار ترافیکی جاده بالا می رود ، با سرعت پائین حرکت کنند .

کد مطلب 496844

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