محور کرج - چالوس مسدود شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عملیات بازسازی و ترمیم جاده ادامه دارد اما رانندگان می توانند از محورهای جایگزین قزوین - رشت یا هراز عبور کنند.

سرهنگ مجتبی حسنی تصریح کرد : به علت حجم بالای سفرها طی چند روز آینده و عزیمت زائران به حرم مطهر امام (ره) ، از رانندگان می خواهیم که با عوامل پلیس راه و راهداری نهایت همکاری را داشته باشند .

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه ، برسر پیچ ها و هنگامی که بار ترافیکی جاده بالا می رود ، با سرعت پائین حرکت کنند .