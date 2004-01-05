برنامه سازي در بناهاي تاريخي ، نيازي اساسي براي معرفي تاريخ كشور است

قدير افروند ، معاون معرفي و آموزش ميراث فرهنگي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، گفت : يكي از راههاي خروج بناهاي تاريخي از مهجوريت ، ساخت فيلم و سريال در اين بناها و پخش آنها از رسانه هاي فراگيري چون تلويزيون است.

وي با تأكيد بر اينكه ، نمايش بخش هايي از بناهاي تاريخي - فرهنگي ايران ، در قالب فيلم و يا سريال ، بخوبي معرف بنا براي بينندگان خواهد بود ، اظهار داشت : در عين حال ، فعاليت در اين بناها بايد با نظارت و توجه مسئولان ميراث فرهنگي همراه باشد ، تا آسيبي به اماكن تاريخي كه يادگارهاي فرهنگي كشور هستند، وارد نشود.

افروند، با يادآوري اينكه وارد آمدن آسيب به بناهاي تاريخي ، حين فعاليت برنامه سازان اجتناب ناپذير است ، گفت : طي بازديدهايي كه بنده از بناهاي مورد استفاده فيلمسازان داشته ام ، مشاهده كردم ، آسيب هاي بسيار جزئي بر اثر كوبيدن ميخ به ديوار و مواردي مشابه، ايجاد شده است .

معاون معرفي و آموزش ميراث فرهنگي استان تهران يادآورشد : برنامه سازان بايد با عرق ملي و حساسيت ويژه در اماكن تاريخي فعاليت كرده وتلاش كنند شيوه هايي را براي نورپرداري و مسائل ديگربكار گيرند كه ، كوچكترين آسيبي به بناي تاريخي وارد نشود.

وي در ادامه ، تدوين يك آئين نامه اجرايي را براي اين امر بسيار ضروري اعلام و تصريح كرد: از آنجا كه بناهاي تاريخي ، اموال دولت و ملت هستند ، آئين نامه فوق، بايد به تصويب هيأت دولت برسد تا ضمانت اجرايي داشته باشد .

معاون معرفي و آموزش ميراث فرهنگي استان تهران تأكيد كرد : قبل و بعد از تدوين و تصويب آئين نامه اجرايي ، لازم است مسئولان ميراث فرهنگي با جديت و به نحوي مطلوب ، بر عملكرد برنامه سازان در بناهاي تاريخي نظارت داشته و به دقت ، مانع آسيب رساني به بنا شوند .





