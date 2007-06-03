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۱۳ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

بارسلونا منتظر حضور آنری در نیوکمپ است

بارسلونا منتظر حضور آنری در نیوکمپ است

باشگاه فوتبال بارسلونا خواستار به خدمت گرفتن تیه ری آنری شد اما شرط کرد این بازیکن باید نشان دهد قصد جدایی از آرسنال را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنری 29 ساله از مدت ها قبل مورد توجه بارسلونا واقع شده و این باشگاه قصد دارد بار دیگر برای به خدمت گرفتن او وارد عمل شود. " تکسکی بگیریستیان" مدیر فنی باشگاه بارسا به "ساندی اکسپرس" گفت: اول باید مطمئن شویم که او می خواهد اینجا بازی کند یا نه و بعد ببینیم چه اتفاقی می افتد.

این درحالی است که هفته گذشته شایعه شد تیم اینترمیلان هم خواهان جذب آنری شده است.

آنری گفت: از زمانی که فوتبال را آغاز کردم شایعات در خصوص اینکه درچه تیمی بازی کنم زیاد بوده است. اما من همواره گفته ام درحال حاضر بازیکن آرسنال هستم و دیگر هیچ.  

کد مطلب 496869

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