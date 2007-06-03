بارسلونا منتظر حضور آنری در نیوکمپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنری 29 ساله از مدت ها قبل مورد توجه بارسلونا واقع شده و این باشگاه قصد دارد بار دیگر برای به خدمت گرفتن او وارد عمل شود. " تکسکی بگیریستیان" مدیر فنی باشگاه بارسا به "ساندی اکسپرس" گفت: اول باید مطمئن شویم که او می خواهد اینجا بازی کند یا نه و بعد ببینیم چه اتفاقی می افتد.

این درحالی است که هفته گذشته شایعه شد تیم اینترمیلان هم خواهان جذب آنری شده است.

آنری گفت: از زمانی که فوتبال را آغاز کردم شایعات در خصوص اینکه درچه تیمی بازی کنم زیاد بوده است. اما من همواره گفته ام درحال حاضر بازیکن آرسنال هستم و دیگر هیچ.