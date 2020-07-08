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۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان عنوان کرد:

پلمب ۲ ماهه تالارهای پذیرایی متخلف در قوچان

پلمب ۲ ماهه تالارهای پذیرایی متخلف در قوچان

قوچان- سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: اگر تالاری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند، به مدت دو ماه پلمب می‌شود.

داوود خوش شکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشایی تالارهای پذیرایی گفت: با توجه به این که مدتی شهرستان در وضیعت سفید قرار گرفت، مجوز فعالیت برای تالارهای شهرستان صادر شد.

سرپرست شبکه بهداشت شهرستان قوچان بیان کرد: این روزها با توجه به شرایط شهرستان بازدیدهای سرزده انجام می‌شود و اگر تالاری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند، به مدت دو ماه پلمب می‌شود.

وی، استفاده از ظرفیت ۵۰ درصدی تالارها، ضرورت استفاده از ماسک برای افراد حاضر در مراسم، شستشوی دست‌ها قبل از ورود به سالن و به حداقل رساندن زمان حضور مهمانان ها در سالن را از جمله مواردی عنوان کرد که باید رعایت شود.

خوش شکن بیان کرد: در روزهای اول شیوع کرونا، محدودیت‌های مختلفی برای اماکن پرتردد، بازارها و.. اعمال شد که وضعیت شهرستان قوچان با انجام این محدودیت‌ها و رعایت موارد بهداشتی توسط شهروندان به سفید تغییر کرد.

کد مطلب 4968710

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