توازن نظامی خود را با آمریکا در هر شرایطی حفظ می کنیم / هیچ موشک ایرانی آمریکا را تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پوتین بار دیگر با انتقاد شدید از استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا، افزود: در صورتی که تسلیحات هسته ای آمریکا به کل خاک اروپا تسری یابد مسکو هدف های خود را برای وارد کردن ضربه به آنها مشخص می کند.

وی گفت :" اگر آمریکا دست به این کار بزند، این به متخصصین و کارشناسان نظامی ما بستگی دارد تا این را روشن کنند که کدام هدف باید از سوی موشک های بالستیک مورد هدف قرار گیرند و کدام یک با استفاده از موشک های کروز هدف قرار گیرند".

آمریکا درماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

پوتین که با مجله آلمانی اشپیگل گفتگو می کرد، افزود :"ما خواهان توازن دوباره ابزارهای دفاعی با تجهیزات تهاجمی کافی هستیم، اما می دانیم که این امر می تواند مسابقه تسلیحاتی جدیدی را برای هر کدام از ما ایجاد کند که ما مسئول آن نیستیم".

وی اضافه کرد: ما نمی توانیم نگران نباشیم، سپر موشکی بخشی از یک سامانه هسته ای است که برای اولین بار از خاک آمریکا حفاظت می کند و عناصری از این سامانه به اروپا منتقل شده است.

رئیس جمهوری روسیه یاد آور شد : به ما گفته می شود که این سامانه دفاعی علیه موشک های ایران است، اما هیچ موشکی ایرانی دارای آن توانایی( تهدید آمریکا) نیست، بنابراین روشن است که این ما را نگران می کند.

به گزارش مهر، تحلیلگران بر این باورند که موضع گیری جدی روسیه درقبال این سامانه آن هم کمی پیش از آغاز نشست سران گروه هشت کشوری صنعتی در آلمان می تواند موارد مطرح در این نشست را تحت الشعاع خود قرار داده و رابطه دو کشور را تا حد یک جنگ سرد دیگر دچار بحران کند.