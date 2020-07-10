ولی‌الله حیاتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: براساس گزارش‌های دریافتی از ۲ شهرستان بجنورد و گرمه در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت، همه امتحانات دانشگاهی این ۲ شهرستان لغو می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: پس از تغییر وضعیت این ۲ شهرستان، اطلاع‌رسانی برای برگزاری امتحانات صورت خواهد گرفت.

حیاتی با درخواست از مردم خراسان شمالی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، زدن ماسک و پرهیز از تردد غیرضروری در شهر، افزود: دانشگاه‌های ۲ شهرستان بجنورد و گرمه موظف به اطلاع‌رسانی سریع مصوبه ستاد کرونای استانی به دانشجویان خود هستند.