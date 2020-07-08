به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دولت انگلیس روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد صادرات سلاح به عربستان سعودی را از سر بگیرد.

چندی پیش دادگاه عالی انگلیس رای به لزوم توقف صادرات سلاح به عربستان را داده بود چرا که بحث و جدل‌هایی در خصوص اینکه این سلاح‌ها در جنگ یمن و علیه مردم بی دفاع یمن استفاده می‌شود به وجود آمده بود.

دولت انگلیس مدعی شده است که عربستان توانایی اجرای قوانین بشر دوستانه را دارد و این مسأله باعث می‌شود روند از سرگیری صادرات سلاح به عربستان بازنگری شود.

«الیزابت تراس» وزیر تجارت بین الملل انگلیس مدعی شد که تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که خطر مشخص و واضحی در خصوص استفاده از سلاح‌های صادره به عربستان برای نقض حقوق بشر وجود ندارد.

این اقدام دولت انگلیس انتقاد فعالان حقوق بشر و فعالان ضد تجارت سلاح را به دنبال داشته است.

تجاوز عربستان سعودی به یمن که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و همچنان ادامه دارد تاکنون هزاران شهید و زخمی برجای گذاشته و باعث به وجود آمدن وخیم‌ترین بحران انسانی در عصر حاضر شده است.