فواد ایزدی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات و تلاشهای آمریکاییها برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران، گفت: اقدامات آمریکا در شورای حکام و شورای امنیت برای آن است که پرونده هستهای ایران را مجدداً امنیتی کند و تحریمها را بازگرداند.
وی افزود: تکلیف شورای حکام که کاملاً مشخص است و به نوعی کشورها در این نهاد چیده شدند که در نهایت مقاصد کشورهای غربی تامین شود و یک ابزاری در اختیار آمریکا است. این موضوع را ما سالها است که میدانیم و هر زمانی که واشنگتن اراده میکند، شورای حکام علیه ایران اقدامی انجام میدهد.
تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: در شورای امنیت وضعیت پیچیدهتر است و برای صدور قطعنامه حق وتو وجود دارد و به همین جهت است که کشورهایی مانند چین و روسیه تلاش دارند تا از زیادهخواهیهای آمریکا جلوگیری کنند.
ایزدی افزود: از این رو ایران متوجه شده است که غنیسازی در هر سطحی باشد و برنامه هستهای در هر مرحلهای باشد، چون هدف گذاری سیاسی است، علیه پرونده هر کاری انجام میگیرد. زمانی که ما متوجه این نکته شدیم باید تصمیم بگیریم که چه موضوعی برای کشور مناسب است و بر اساس منافع ملی اقدام صورت پذیرد.
وی در مورد گزینه خروج از NPT بهعنوان یکی از عوامل بازدارنده در مقابل زیادهخواهیها علیه ایران، تصریح کرد: این نکته را باید بگویم که NPT هیچ نکته مثبتی برای ما نداشته و جز مزاحمت برای کشورمان سودی نداشته است. ما به آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوییم که چرا آژانس از رژیم صهیونیستی که سلاح هستهای هم تولید کرده، بازرسی نمیکند؟ جواب آن مشخص است، چرا که اسرائیل عضو NPT نیست.
کارشناس مسائل بینالملل اضافه کرد: با توجه به عملکرد طرف غربی که ایران برجام را مو به مو اجرا کرده و در مقابل آنها یا به صورت رسمی مانند آمریکا از آن خارج میشوند و یا همچون اروپاییها غیررسمی خارج شدهاند، هیچ منفعتی در ذیل NPT برای کشورمان وجود ندارد.
ایزدی تصریح کرد: ما میتوانیم از NPT خارج شویم اما به همکاریهای خود به صورت داوطلبانه ادامه دهیم و چون این همکاری داوطلبانه است، طرف مقابل حساب دستش میآید چرا که با توجه به تجربه برجام، ما نیاز به بازبینی در پرونده هستهای کشور داریم.
وی درباره وضعیت ترامپ و تیم وی در آستانه انتخابات نوامبر آمریکا و تلاش برای دشوار کردن مسیر پرونده ایران، یادآور شد: مین گذاری در پرونده ایران توسط تیم «دونالد ترامپ» در آمریکا در حال انجام است.
تحلیلگر مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: به این موضوع نیز باید توجه داشت که چون سیاست فشار حداکثری آمریکا تاکنون جواب نداده است، حتی اگر ترامپ مجدداً بهعنوان رئیس جمهور انتخاب شود، مشخص نیست که تیم اطراف وی که موافق اعمال این سیاست بودهاند، مجدداً انتخاب شوند و مشخص نیست که این سیاست ادامه پیدا کند.
ایزدی تاکید کرد: در حال حاضر ترامپ و تیم وی در حال پیچیدهتر کردن پرونده ایران و وضعیت تحریمهای ایران هستند تا اگر یک دموکرات هم رئیس جمهور شد، نتواند پرونده ایران را حل کند.
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