«حکم» تعیین کننده برای فدراسیون بولینگ و بیلیارد و رئیس آن

به گزارش خبرنگار مهر، «بولینگ، بیلیارد و بولس» از جمله رشته هایی است که نه در فهرست بازی های آسیایی قرار دارد و نه بازی های المپیک؛ شاید به همین دلیل است که فدراسیون مربوطه آن در ایران خیلی در کانون توجهات نبود البته تا پیش از اسفندماه گذشته که جابه جایی ناغافل در مدیریت آن نشان داد که این فدراسیون آبستن حوادث زیادی بوده است.

کنار رفتن هاشم اسکندری از ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد البته در سکوت کامل خبری توسط وزارت ورزش انجام شد و دقیقاً همین مسئله خیلی از نگاه ها را به سمت این فدراسیون و اتفاقات آن تیزتر کرد برای پیگیری دلیلِ ناتمام ماندن دوره قانونی ریاست آن.

هاشم اسکندری رئیس دو دوره ای فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس بود. وی ۳۰ مهرماه ۹۷ با کسب ۲۵ رای مثبت در مجمع انتخاباتی که ۳۹ رای داشت، مجوز ادامه مدیریت در این فدراسیون را گرفت اما مطرح شدن برخی اتهامات و ابهامات در مورد وی باعث شد که یک سال و نیم بعد از آغاز دومین دوره ریاستش از فدراسیون تعلیق شود.

تصمیم بی سر و صدای وزارت ورزش برای انتخاب محمدرضا مقصودلو به عنوان سرپرست فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس آنهم در روزهای پایانی سال هم موید پشت پرده‌هایی بود که در مورد رئیس این فدراسیون مطرح و تایید شده بود. مقصودلو ۲۸ اسفندماه سال گذشته حکم سرپرستی خود را از وزیر ورزش گرفت و طبق روال، برای مدت ۶ ماه یعنی تا ۲۸ شهریورماه این سرپرستی را ادامه خواهد داد اگرچه پیش از آن ممکن است اتفاقات تازه ای پیرامون بولینگ، بیلیارد و بولس و مدیریت آن رقم بخورد که این دوره ۶ ماهه را ناتمام گذاشته یا ادامه دار کند!

تشریح و توضیح اینکه چرا و به خاطر چه مسئله ای هاشم اسکندری یکباره از ریاست فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس کنار رفت، در این گزارش نمی گنجد اما آنچه مسلم است، وی می تواند تا پایان مردادماه صندلی خود در این فدراسیون را پَس بگیرد البته مشروط به اینکه حکم و رای جدیدی برای او صادر نشود.

دادگاه در رابطه با هاشم اسکندری حکم ۶ ماهه منع کار صادر کرده است. محدودیت و ممنوعیت ناشی از این حکم ۲۳ مردادماه به پایان می رسد و قاعدتاً بعد از آن نباید منعی برای بازگشت اسکندری وجود داشته باشد اما در عین حال اینکه حکم جدیدی برای وی صادر شود یا اینکه پرونده او مختومه اعلام شود، اصلاً مشخص نیست و همین مسئله ابهامات این پرونده و وضعیت صاحب آن را پُررنگ تر می کند.

در هر صورت اینکه فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس کماکان با سرپرست اداره خواهد شد تا تکلیف پرونده رئیس پیشین آن به طور کامل و شفاف مشخص شود. قطعاً وزارت ورزش هم بعد از آن می تواند برای این فدراسیون، برگزاری احتمالی مجمع انتخاباتی، انتصاب سرپرست جدید یا … تصمیم گیری کند.