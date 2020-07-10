امیر توکلیان با تاکید بر اینکه هیچ چیز بیشتر از سلامتی ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران اهمیت ندارد به خبرنگار مهر گفت: بحث برگزاری لیگ کشتی در این شرایط از اساس غلط است، چرا که ما باید در ابتدا امکانات برپایی چنین رویدادی را در سطح کشور مهیا کنیم. طبیعتا با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و آمار نگران کننده مرگ برخی مبتلایان نمی‌توان به راحتی در خصوص لیگ کشتی صحبت کرد.

وی تصریح کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که آیا سالن های کشتی در ایران، شرایط و استانداردهای برگزاری لیگ کشتی در این وضعیت را دارد و اصلا می توان سلامت کشتی گیران، مربیان، تماشاگران و عوامل اجرایی لیگ کشتی را در این سالنها تضمین کرد؟

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: برخی مسابقات رشته های ورزشی را می توان در فضای باز برگزار کرد که حساب آن رشته ها از کشتی جداست؛ اما آیا می توان رشته پربرخوردی همچون کشتی را در فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار کرد؟ بسیاری از ورزشکاران ما ممکن است نشانه هایی از بیماری را نداشته باشند، اما این امکان وجود دارد که هر کدام از آنها ناقل باشند.

توکلیان افزود: به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ کشتی که خودم سالیان سال سابقه حضور در لیگ کشتی را به عنوان کشتی‌گیر و سرمربی داشتم، معتقدم برگزاری لیگ برتر در این وضعیت یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حال اینکه با عقد قرارداد با کشتی گیران و مربیان به همه فشار بیاوریم که زودتر لیگ برگزار شود، واقعا کار منطقی و درستی نیست. از سوی دیگر اسپانسرهای وارد شده به لیگ کشتی هم باید این موضوع را قبول کنند که فعلا شرایط برای مسابقات مهیا نیست و شاید مجبور شوند تا سال آینده برای برگزاری لیگ منتظر بمانند.

وی ادامه داد: وخامت اوضاع جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا به حدی است که مجامع بین المللی ورزشی، بازیهای المپیک را هم به تعویق انداخته اند و چه بسا اصلا در سال آینده هم شاهد برگزاری المپیک نباشیم. حال چطور می توان در این وضعیت حرف از برگزاری لیگ زد و همه چیز را عادی جلوه داد. بی تردید ممکن است برگزاری لیگ کشتی تا سال آینده به تعویق بیافتد، چراکه طبق شواهد، موج کرونا ممکن است در فصل پاییز و زمستان با شدت بیشتری ادامه داشته باشد.

این مربی خراسانی در پایان گفت: ویروس کرونا با هیچکس شوخی ندارد و ممکن است در هر فردی بصورت کاملا مجزا تاثیرگذاری داشته باشد. در نتیجه نمی توان با یک نسخه و روش مشخص و همیشگی به جنگ کرونا رفت، چراکه این ویروس مدام در حال تغییر است و همچنان تا مدتها، تهدید بزرگی برای سلامت مردم ایران و جهان تلقی خواهد شد.