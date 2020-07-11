ابراهیم جوادی با بیان اینکه برگزاری لیگ کشتی در چنین وضعیتی که شیوع ویروس کرونا زندگی مردم ایران و جهان را مختل کرده، اصلا منطقی نیست به خبرنگار مهر گفت: به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در کشتی حضور دارم و روزگاری کشتی‌گیر ملی‌پوش و عضو کادر فنی تیم ملی بودم، از اصرار رئیس کمیته لیگ برای برگزاری این مسابقات متعجب هستم. واقعا مشخص نیست آقایان با چه فکر و منطقی اصرار دارند می تواند لیگ را برگزار کرد. آن هم در شرایطی که موج شیوع ویروس کرونا دوباره شدت یافته و هر روز اخبار نگران کننده ای از قربانیان این بیماری مهلک به گوش می رسد.

وی تصریح کرد: اینکه کشتی گیران و مربیان تنها منبع درآمد خود را با عدم برگزاری لیگ از دست می دهند، جای نگرانی و ناراحتی دارد، اما آیا می توان با این توجیه جان قهرمانان ملی خودمان را به خطر بیاندازیم. ضمن اینکه فقط کشتی گیران نیستند و ممکن است بیماری این افراد به خانواده های آنها نیز سرایت کند و اتفاقات بدتری را رقم بخورد.

دارنده مدال برنز بازیهای المپیک ۱۹۷۲ مونیخ ادامه داد: کشتی گیران ما بازیهای المپیک توکیو را پیش رو دارند و به هیچ عنوان نباید سلامتی آنها نادیده گرفته شود. به عنوان مثال باید به حسین‌نوری اشاره کرد که متاسفانه هم اکنون به شدت گرفتار ویروس کرونا شده و مشخص نیست چه زمان می تواند دوباره با همان توان جسمی همیشگی به کشتی بپردازد.

جوادی با انتقاد شدید نسبت به تاکید رئیس کمیته لیگ برای عادی جلوه دادن شرایط و برگزاری این مسابقات گفت: کشتی نباید به عنوان ابزاری شود که آقایان بتوانند با آن رزومه خود را بیشتر کنند. شاید برخی افراد که از جنس کشتی نیستند، بخواهند به اهداف شخصی خودشان برسند اما متولیان فدراسیون نباید به آنها اجازه دهند که با تاکید بر برگزاری لیگ، جان و سلامتی کشتی گیران و مربیان را به خطر بیاندازند.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایطی که به دلیل ویروس کرونا در ایران و جهان بوجود آمده، حتی بازیهای المپیک و رویدادهای جهانی هم به تعویق افتاده است. حال چطور برخی افراد می توانند به برگزاری لیگ بپردازند و هر روز بر این کار اشتباه و غیرمنطقی پافشاری و اصرار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که تقریبا تمامی نقاط کشورمان با موج دوم شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و متولیان سلامت کشور از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستانها برای پذیرش بیماران خبر می‌دهند، کمیته لیگ فدراسیون کشتی همچنان در حال ساده‌انگاری و عادی جلوه دادن وضعیت کنونی است و مدام از ثبت قرار داد کشتی گیران و مربیان خبر می دهد. این در حالیست که به تازگی تست کرونای بسیاری از فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر هم مثبت شده که مطمئنا برخی ورزشکاران رشته های دیگر از جمله کشتی نیز شرایط مشابهی خواهند داشت.