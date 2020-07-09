شکار در ۲ میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی ممنوع است

حسن اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مناطق حفاظت شده استان بیان کرد: در سطح استان شش منطقه حفاظت شده، دو پناهگاه حیات وحش، هفت منطقه شکار ممنوع و یک تالاب رسمی ثبت شده وجود دارد.

وی ادامه داد: از وسعت ۱۵ میلیونی سطح استان قریب به دو میلیون هکتار به عنوان مناطق حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد.

اکبری با بیان اینکه اکثر محیط بانان در این مناطق حفاظت شده فعالیت دارند، اظهار کرد: تمام وسعت ۱۵ میلیونی استان زیر نظر محیط بانان بوده و عمده کشفیات زیست محیطی در بیرون مناطق حفاظت شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ۹۰ درصد کشفیات و دستگیری متخلفین زیست محیطی با مشارکت مردم انجام می شود، افزود: عشایر نقش بسزایی در جلوگیری از شکار غیر مجاز داشته که همکاری مطلوبی دارند.

اکبری بیان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره گیری ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: هر ساله سازمان محیط زیست در روز محیط بان، تعدادی محیط بان را تحت عنوان افراد نمونه معرفی می کند.

وی ادامه داد: عملکرد یکساله محیط بانان در شاخص هایی مانند کشف تخلفات شکاری و نجات گونه های جانوری، مقابله با تخریب طبیعت ارزیابی می شود.

اکبری ادامه داد: در سال جاری دو محیط بان از بومی های خراسان جنوبی به عنوان افراد نمونه تقدیر شدند.