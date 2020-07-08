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۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

افزایش ذخیره سازی نفت آمریکا قیمت را کاهش داد

افزایش ذخیره سازی نفت آمریکا قیمت را کاهش داد

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۳ و ۴۹ دقیقه امروز (چهارشنبه، ۱۸ تیرماه) با ۱۳ سنت کاهش به ۴۲ دلار و ۹۵ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا با ۱۰ سنت کاهش به ۴۰ دلار و ۵۲ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز سه‌شنبه (۱۷ تیرماه) ۴۳ دلار و ۸ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۴۰ دلار و ۶۲ سنت بود.

قیمت نفت در معاملات اولیه امروز کاهش یافت، زیرا داده‌های صنعتی حاکی از افزایش ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده است و برآوردی مبنی بر اینکه کاهش مقدار تولید نفت خام ایالات متحده کمتر از آن چیزی است که برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شد، سبب نگرانی درباره عرضه مازاد شد.

هیرویوکی کیکوکاوا، مدیر تحقیقات شرکت نیسان گفت: پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر کند شدن روند کاهش تولید ایالات متحده تا حدی با چشم‌انداز بهبود متعادل تقاضا که سبب محدود شدن آسیب‌های بازار نفت می‌شد مغایرت داشت.

کد مطلب 4968916

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