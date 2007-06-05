1500 شغل برای فارغ التحصیلان کشاورزی کرمان ایجاد می شود

حسین میرزا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان تصریح کرد : با رایزنی ها و تصمیمات اتخاذ شده در سال جدید هزار و 500 فرصت شغلی برای این فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده است .

وی اظهار داشت : 20 درصد از فرصت های شغلی مربوط به فارغ التحصیلان کاردانی و ما بقی مختص رشته های کارشناسی با گرایشهای مختلف است و تا کنون 926 نفر از فارغ التحصیلان کارشناسی در بخش کشاورزی مشغول به کار شده اند .

میرزابیگی خاطرنشان کرد : آشنایی ناظران به علوم روز در بخش های مختلف کشاورزی را سبب بهبود کمی و کیفی محصولات و کارآمدی دانش آموختگان رشته ی کشاورزی می شود و با اجرای طرح ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های کشاورزی ، از سال آینده کارشناسان ناظر به عنوان مدیران مزارع به طور مستمر مشغول به فعالیت و نظارت خواهند شد .