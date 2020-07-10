  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰

برگزاری آزمون در مرداد؛

زمان تکمیل مدارک داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

زمان تکمیل مدارک داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

زمان تکمیل مدارک در چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های اولیه مدارک ثبت نامی داوطلبان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صورت پذیرفته است.

آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک داشته و یا مطابق دفترچه راهنمای آزمون مدارک ثبت نامی خود را به طور کامل ارسال نکرده اند، باید از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۲ تیر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۵ تیر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

هرگونه نقص در ارائه مدارک و یا اعلام اطلاعات نادرست سبب بروز مشکلاتی برای فرد خواهد شد که مسئولیت آن به عهده داوطلب است.

چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با رقابت ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر روز ۱۶ مرداد ۹۹ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4969004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها