زمان تکمیل مدارک داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های اولیه مدارک ثبت نامی داوطلبان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صورت پذیرفته است.

آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک داشته و یا مطابق دفترچه راهنمای آزمون مدارک ثبت نامی خود را به طور کامل ارسال نکرده اند، باید از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۲ تیر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۵ تیر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

هرگونه نقص در ارائه مدارک و یا اعلام اطلاعات نادرست سبب بروز مشکلاتی برای فرد خواهد شد که مسئولیت آن به عهده داوطلب است.

چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با رقابت ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر روز ۱۶ مرداد ۹۹ برگزار می‌شود.