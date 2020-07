«زندگی محمد(ص)» مارتین لینگز در بنگلادش منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب زندگی محمد(ص) (MUHAMMAD : HIS LIFE BASED ON THE EARLIEST SOURCES) یکی از بهترین و کامل‌ترین کتاب‌ها در مورد زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) به زبان انگلیسی است و در آن از قدیمی‌ترین منابع روایی و تاریخی عربی قرون هشتم و نهم استفاده شده است.

این روایات از کسانی نقل شده که خود از پیامبر (ص) شنیده‌اند و یا از نزدیک سلوک پیامبر را مشاهده کرده‌اند. نقل‌هایی که در این کتاب آماده است مستقیماً از عربی به انگلیسی ترجمه شده و این از امتیازات کتاب حاضر محسوب می‌شود. نشریه تایمز آف لندن، طی گزارشی اشاره کرد که این اثر به عنوان پُرخواننده‌ترین اثر از زندگی نبی محمد (ص) تاکنون شناخته می‌شود.

مولف این کتاب مارتین لینگز، با نام اسلامی ابوبکر سراج الدین، فیلسوف سنتگرای بریتانیایی است. او که به سال ۲۰۰۵ درگذشت. او که در یک خانواده پروتستان به دنیا آمد با مطالعه آثار فریتیوف شوآن و رنه گنون به اسلام گرایش پیدا کرد و از مریدان شوآن شد. او در ادامه به تصوف گرایید و از اصحاب طریقت صوفیه شاذلیه (شاخه مریمیه) شد. مارتین لینگز سال‌ها در دانشگاه قاهره به تدریس زبان انگلیسی و در دانشگاه آکسفورد به تدریس زبان عربی مشغول بود.

کتاب «زندگی محمد (ص)» به زبان انگلیسی به سال ۲۰۱۵ در ۵۰۶ صفحه توسط انتشارات دارالوحی مالزی منتشر شده بود. ترجمه فارسی این کتاب نیز به قلم سعید تهرانی نسب سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات حکمت در دسترس ایرانیان قرار گرفت.