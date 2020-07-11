بودجه تیم والیبال برای آسیا افزایش یافت/ تابع تصمیم کارخانه هستیم

شهاب الدین عزیزی خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات باشگاه سایپا برای تیم والیبال خود گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که باشگاه سایپا در ورزش والیبال همواره صاحب جایگاه بوده و به رشد ملی این ورزش کمک زیادی کرده است. امسال هم رقابت سالمی داشتیم که به دلیل نیمه کاره ماندن لیگ برتر به زمان دیگری موکول شد.

رئیس هیات مدیره باشگاه سایپا افزود: اگر شهرداری ورامین نتواند به جام باشگاه های آسیا برود به این رقابت ها خواهیم رفت و برای موفقیت در این تورنمنت با تمام قوا خودمان را آماده می کنیم.

وی درباره حضور مصطفی کارخانه به عنوان سرمربی تیم والیبال سایپا یادآور شد: برای موفقیت در داخل کشور و همچنین آسیا از آقای کارخانه که مربی باتجربه و توانمندی هستند خواستیم تا همکاری داشته باشند. نگاهمان به آسیاست و می خواستیم تا با حضور این مربی قدرت خودمان را به رخ حریفان بکشیم.

عزیزی خادم درباره افزایش بودجه این تیم از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان خاطرنشان کرد: من نمی دانم این رقم چگونه مطرح شده است اما در حالت کلی باید بگویم با توجه به افق هایی که ترسیم کردیم، افزایش بودجه در این حوزه داشته ایم اما از گفتن رقم صحیح و دقیق آن معذورم.

رئیس هیات مدیره باشگاه سایپا درباره کاهش رقم قرارداد برخی بازیکنان این تیم تاکید کرد: سعی کردیم نگاهمان رو به جلو باشد. تیم قدرتمند می خواستیم و اگر لیست بازیکنان را ببینید متوجه می شوید که در هر پست، چند بازیکن خیلی خوب به خدمت گرفته ایم. نوع جذبمان افزایشی بوده است. درباره بودجه هم باید نگاه به دستورات کارخانه داشته باشیم که رابطه مستقیم با تصمیمات ما دارد.