بوش با پاپ دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر وزارت امور خارجه واتیکان روز یکشنبه اعلام کرد که پاپ و بوش در دیدار هفته آینده خود به بحث و بررسی موضوعاتی همچون خاورمیانه، مشکلات فرقه ای و عراق خواهند پرداخت.

"تارکیزو برتون" وزیر امور خارجه واتیکان در گفتگویی در این زمینه اظهار داشت : مردم جهان با موضوعات مورد بحث بین بوش و پاپ در ارتباط هستند.

جرج بوش قرار است که در پایان اجلاس گروه هشت که در روزهای شش تا هشت ژوئن در آلمان برگزار می شود؛ راهی ایتالیا شود.

رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با مقامات بلندپایه ایتالیایی و همچنین واتیکان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

درهمین حال ، مخالفان حضور بوش در ایتالیا از هم اکنون برای برگزاری تظاهرات گسترده ای علیه سفر وی به کشورشان، برنامه ریزی کرده اند.

این درحالی است که رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز از اعضای دولت خود و نمایندگان احزاب سیاسی ایتالیا خواست در تظاهرات علیه سفر رئیس جمهوری آمریکا به رم در روز نهم ماه ژوئن شرکت نکنند.