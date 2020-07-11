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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

رضایی‌کوچی در گفتگو با مهر:

نگاه سیاسی دولت به مسکن مهر/طرح ساماندهی مسکن در مجلس تهیه می‌شود

نگاه سیاسی دولت به مسکن مهر/طرح ساماندهی مسکن در مجلس تهیه می‌شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت به طرح مسکن مهر نگاه سیاسی داشت و آن را رها کرد، گفت: کمیسیون عمران طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن تهیه کرده که در حال بررسی آن است.

محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت در حوزه مسکن عقب ماندگی دارد، اظهار داشت: یکی از علل اصلی مشکل مسکن آن است که دولت به طرح مسکن مهر نگاه سیاسی داشت و آن را کاملا رها کرد.

وی با بیان اینکه توقف طرح مسکن مهر به صلاح کشور نیست چرا که می تواند بسیاری از مردم را خانه دار کند، گفت: انتقاداتی به طرح مسکن مهر از نظر زیرساختی وجود دارد که باید گفت این طرح هنوز تکمیل نشده است و اگر زیرساخت های آن فراهم شود و مراکز تجاری و همچنین خطوط مترو و اتوبوس برای آن در نظر گرفته شود، قطعا مردم می توانند در این شهرهای جدید به راحتی زندگی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت زیرساخت های طرح مسکن مهر را تکمیل نکرد، تصریح کرد: اگر زیرساخت های طرح مسکن مهر تکمیل شود، نیازی نیست که مردم با تهران و یا شهرهای بزرگ ارتباط روزانه داشته باشند و در این شهرهای جدید به راحتی می‌توانند زندگی کنند.

نرخ سود تسهیلات مسکن کاهش یابد

رضایی‌کوچی با بیان اینکه بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند تا از این طریق وضعیت مسکن ساماندهی شود، اظهار داشت: کمیسیون عمران طرحی را برای ساماندهی بازار مسکن تدوین کرده که در تهیه این طرح‌ از نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف به ویژه مرکز پژوهش‌ها استفاده شده است و پس از تکمیل و بررسی کامل، به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره شایعه ساخت مسکن ۲۵ متری، گفت: ساختن مسکن ۲۵ متری با اصول شهرسازی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی هیچ تناسبی ندارد و بیشتر مناسب زندگی مجردی است و باعث می‌شود که جامعه به سمت تجردگرایی سوق داده شود.

وی ادامه داد: طرح ساخت منزل ۲۵ متری بدترین طرحی است که می توانیم در حوزه مسکن مطرح کنیم و مجلس و به ویژه کمیسیون عمران با طرح‌های این چنینی مخالف است و اجازه نمی دهد که چنین طرح هایی عملیاتی شود.

کد مطلب 4969253
زهرا علیدادی

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