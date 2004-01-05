اردن جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين را در شهر نابلس محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اردني پترا، " مروان المعشر" وزير امورخارجه اردن جنايات سازمان يافته نيروهاي اسراييلي عليه فلسطيني ها را كه از دوهفته گذشته آغازشده است شديدا محكوم كرد .

وي گفت : دولت اردن جنايات اسراييل در شهر نابلس را در دو هفته گذشته كه منجر به كشته و زخمي شدن شماري از ساكنان اين شهر شده است محكوم مي كند.

وزيرامورخارجه اردن از تشديد تجاوزات اسراييل عليه فلسطيني ابراز نگراني و تاكيد كرد : موضع كشورش همواره بر اساس مخالفت با ترورفلسطيني هاست كه اسراييل اين ترورها را با هدف ضايع كردن تلاشها براي از سرگيري روند مسالمت آميز براي دستيابي به صلح دنبال مي كند.

گفته مي شود 40 درصد ساكنان اردن، فلسطيني الاصل هستند كه در اين كشوربه سر مي برند.