حکمم در تیم والیبال نوجوان ملغی شد!

فاطمه شعبان خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ملغی شدن حکم سرمربیگری اش در تیم نوجوانان گفت: حکم ابلاغم برای هدایت تیم نوجوانان از اسفندماه سال گذشته زده شد. برنامه اردوها را تدوین کردیم ولی همه چیز به خاطر ویروس کرونا اردوهای والیبال لغو شد. حدود دو هفته گذشته، تقوی (دبیر فدراسیون) تماس گرفت و اعلام کرد به دلیل لغو رقابت های آسیایی نوجوانان، حکمم در تیم نوجوانان ملغی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لغو رقابت ها به صورت رسمی اعلام شده است؟ تصریح: خیر، خبر رسمی اعلام نشده است و حکم ابلاغم تا پایان مسابقات زده شده بود اما اعلام کردند چون رقابت ها لغو شده حکم من نیز ملغی شده است.

شعبان خمسه در ادامه درباره وضعیت حضورش در تیم لیگ برتری باریج اسانس نیز گفت: برای فصل جدید با تیم باریج اسانس به توافق نرسیدم. در سال نخست حضور در این تیم، قهرمان لیگ دسته یک شدیم. در سال نخست حضور در مسابقات لیگ برتر هم در حالی که رقابت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه تمام باقی ماند تیم در رده سوم بودیم.

خمسه در پایان گفت: سال گذشته با آکادمی نیز همکاری داشتم اما امسال برای همکاری با آکادمی به توافق نرسیدم و به همین دلیل در لیگ برتر نیز همکاری نخواهیم داشت. البته بحث سوپر لیگ از آکادمی جدا بود.