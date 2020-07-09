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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰:۳۹

شفیعی در گفتگو با مهر:

از تیم شهرداری ارومیه شکایت کرده‌ام

از تیم شهرداری ارومیه شکایت کرده‌ام

ملی پوش فصل گذشته تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: به دلیل عدم پرداخت مطالبات از تیم شهرداری ارومیه در کمیته انضباطی شکایت کرده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام دبیر فدراسیون والیبال ۸ تیم برای حضور در مسابقات لیگ برتر تسویه حساب مالی خود را انجام داده اند. باشگاه شهرداری ارومیه یکی از ۸ تیم حاضر است که بنا بر نظر فدراسیون تسویه حساب مالی خود را انجام داده است اما رامین تاج الدین و علی شفیعی آنالیزور و بازیکن فصل گذشته این تیم به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان در کمیته انضباطی پرونده دارند و شکایت خود را علیه باشگاه شهرداری ارومیه انجام داده اند.

علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالباتش از باشگاه شهرداری ارومیه گفت: پرونده ای در کمیته انضباطی دارم و بخشی از قراردادم توسط شهرداری ارومیه پرداخت نشده است. نمی دانم چه میزان از قرارداد را دریافت خواهم کرد چرا که به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات نیمه تمام باقی ماند. بستگی به نظر فدراسیون دارد.
 

کد مطلب 4969408
ساناز سلیمان آبادی

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