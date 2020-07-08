جذب نیرو در شهرداری ها ممنوع است/ افزایش ۵ درصدی پروانه ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صالحی عصر چهارشنبه در جلسه شهرداران و دهیاران استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که محدودیت مالی داریم تنها با همت شهرداران خدمت رسانی به مردم ادامه پیدا کرده و فعالیت عمرانی نیز متوقف نشده است.
وی اضافه کرد: مهمترین اولویت در شهرداریها پرداخت حقوق و مزایای کارکنان است و در کنار آن تکمیل طرحهای نیمه تمام باید در دستور کار باشد.
صالحی تصریح کرد: در سال گذشته عملکرد شهرداریها در اجرای ماده ۶ قابل قبول بود و توانستیم ۵۸ درصد اعتبارات عمرانی را اجرایی کنیم.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین اظهار داشت: باید در اجرای پروژههای شهری دقت شود و انضباط مالی را هم رعایت کنید تا کارها به سرانجام برسد.
صالحی یادآور شد: نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز باید جدی گرفته شود زیرا در این شرایط که شاهد گرانی بی رویه مسکن هستیم ممکن است سر ریز به شهرستانها و شهرهای نزدیک به مرکز استان صورت گیرد که باید آن را کنترل کنیم.
وی گفت: باید طرحهای نیمه تمام به سرانجام برسد تا مستهلک شدن تأسیسات موجب افزایش هزینهها نشود و در این میان طرحهای زود بازده نیز در اولویت قرار گیرد.
افزایش ۵ درصدی صدور پروانه ساخت در استان
صالحی در خصوص صدور پروانه ساختمانی هم اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در سال جاری شاهد افزایش ۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی هستیم که این کار به اشتغال هم کمک کرده است.
وی بیان کرد: در اجرای طرحهای جامع باید دقت شود و ضمن بررسی عملکرد هشت ساله شهرداریها به چالشها و مشکلات هم توجه خواهیم کرد.
جذب نیروی جدید در شهرداریها ممنوع است
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین اضافه کرد: به دلیل مشکلات مالی جذب هر گونه نیروی جدید در شهرداریها ممنوع است و استخدام نیروی آتش نشان و کادر اداری در بهمن ماه به صورت کشوری صورت خواهد گرفت.
وی گفت: استفاده از ظرفیت تبصره ۵ از دیگر کارهایی است که باید مورد توجه شهرداران و دهیاران قرار گیرد.
صالحی کاهش هزینههای شهرداریها را ضروری دانست و اظهار داشت: تسریع در الکترونیکی شدن روند کارها در شهرداریها مهم است که در حال حاضر ۱۳ شهرداری به سامانه متصل شدهاند و در نیمه اول سال تلاش میکنیم همه شهرداریها به سامانه متصل شوند.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین بیان کرد: با الکترونیکی شدن کارها در شهرداریها ضمن کاهش تخلف و هزینهها شاهد رضایت مندی مردم نیز خواهیم بود.
در این جلسه مشکلات شهرداران در خصوص تأمین سهمیه قیر، تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری، تأمین نیروی انسانی متخصص، افزایش سهم ارزش افزوده برای تأمین منابع مالی، دادن عوارض جرایم رانندگی و همکاری بیشتر دستگاههای خدمات رسان، رفع مشکل قولنامه ای بودن اراضی در ۱۹ شهر استان، تأمین روشنایی معابر و بوستانها و بخشش جرایم بیمه تأمین اجتماعی مطرح شد.
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