هوای آذربایجان غربی بارانی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه بارشی توأم با رگبار متناوب باران همراه با رعد و برق از فردا پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۹۹ آسمان آذربایجان غربی را فرا خواهد گرفت ادامه داد: این سامانه مناطق شمالی و تا حدی مرکزی این استان را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس فعالیت این سامانه بارشی برخی مناطق نیز شاهد بارش تگرگ خواهیم بود افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در آذربایجان غربی ادامه دارد.

صابری با اشاره به اینکه احتمال آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی نیز انتظار می‌رود گفت: آمادگی لازم در خصوص آبگرفتگی معابر شهری، اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خودداری از صعود به ارتفاعات در این ایام ضروری است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی یادآور شد: هوای این استان در ۲۴ ساعت آینده آرام و با جوی پایدار، توأم با افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود.