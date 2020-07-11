محمدرضا محبوب فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هشدار اصفهان در ابتلاء به کرونا اظهار داشت: با توجه به وضعیت قرمز در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز و نائین میتوان ادعا کرد استان اصفهان در روزهای آتی به وضعیت قرمز خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان کاشان به وضعیت قرمز رسیده است استان اصفهان از نظر ابتلاء به کرونا وضعیت خوبی ندارد.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه محدودیتها و ممنوعیتها و بخشی از قرنطینه به شهرستان کاشان بازگشته است، تصریح کرد: با توجه به تشدید بیماری کرونا در استان اصفهان اعمال بازگشت محدودیتها در استان اصفهان توسط وزارت بهداشت به مسئولان استان اصفهان تذکر داده شده است.
تمام مراکز بهداشتی و درمانی بیماران کرونایی را پذیرش میکنند
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش بیماران مبتلا به کرونا در استان اصفهان، تمام مراکز بهداشت و درمان و بیمارستانهای استان اصفهان الزام به پذیرش بیماران کرونایی شدهاند.
محبوب فر با اشاره به جهش ویروس کووید ۱۹، از خانواده ویروس کرونا گفت: طبق آخرین تحقیقات، این ویروس تمام ارگانهای بدن را درگیر میکند و عوارض آن درازمدت خواهد بود.
وی افزود: با توجه به تشدید بیماری کرونا در شهرستان کاشان لازم است که مدیریت استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در اقدامی منسجم به اعمال هشدار و محدودیت برای تمام شهرستانهای استان اصفهان در مواجه با بیماری کرونا بپردازد.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تکیه بر علم اپیدمیولوژی گفت: اگر یک منطقه شهری که بخشی از استان است درگیر بیماری واگیردار یا غیر واگیردار شود تمام استان تحت تأثیر قرار میگیرد و باید امکانات و تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی از آن منطقه آسیب دیده بسیج شود.
وی اضافه کرد: شهرستان کاشان و آران و بیدگل بخشی از استان اصفهان است و لازم است مدیریت استان امکانات را به صورت متوازن و فوری به تمام شهرستانهای درگیر تخصیص دهد.
مراکز آبغوره گیری و آبلیموگیری مکانهای پرخطر ابتلاء به کرونا
محبوب فر توصیه کرد: با توجه به فصل آبغوره گیری و آبلیموگیری از آنجا که گزارشهایی دال بر آلوده شدن افراد به بیماری کرونا در این مراکز ارائه شده است، توصیه میشود افراد در خانه اقدام به تهیه عصاره لیمو و غوره کنند.
وی افزود: استفاده از ماسک و پایبندی به فاصله گذاری فیزیکی و دستورالعملهای بهداشتی میتواند افراد را در مقابل این ویروس پیچیده محافظت کند.
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