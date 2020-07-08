کنفرانس فتح و حماس برای دشمنان ملت فلسطین تکان دهنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح گفت که توافق این جنبش با حماس جهت مقابله با طرح الحاق کرانه باختری، برای دشمنان ملت فلسطین تکان دهنده بوده است.

«جبریل الرجوب» در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: ما یک راهبرد فلسطینی را علیه معامله قرن توسعه دادیم که با توقف هماهنگی امنیتی و توقف روابط با واشنگتن آغاز شد.

وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم با کمک جامعه بین المللی تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

الرجوب اجرای طرح الحاق کرانه باختری را به معنای پایان تمام توافقات با رژیم صهیونیستی دانسته و افزود که قرار است کنفرانسی در رام الله برگزار شود که که در آن فعالان بین‌المللی از جمله جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز سخنرانی می‌کنند.

دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح، نشست خبری خود با صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را برای رژیم اشغالگر تحریک‌آمیز خواند و گفت: ریاست فلسطین به من برای هماهنگی با همه گروه‌های فلسطینی مأموریت داده است.

الرجوب افزود: رژیم صهیونیستی سعی بر خشکاندن منابع مالی تشکیلات خودگردان دارد و کشورهایی عربی کاملاً سکوت کرده‌اند.

گفتنی است که «صالح العاروری» معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و «جبریل الرجوب» دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح پنج شنبه گذشته در یک نشست خبری مشترک که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با کنار گذاشتن اختلافات بر همکاری مشترک برای مقابله با طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی تأکید کردند.