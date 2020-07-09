رزمایش نظامی رژیم صهیونیستی به دلیل کسری بودجه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از لغو یک رزمایش نظامی بزرگ این رژیم به دلیل کسری بودجه خبر داد.

به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارانوت»، «آویو کوچاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل کسری بودجه تصمیم به لغو این رزمایش گرفته است.

این رزمایش قرار بود ماه سپتامبر سال میلادی جاری (شهریور) با حضور ۱۰ هزار نظامی از جمله نیروهای ذخیره برگزار شود.

روزنامه مذکور پیش از این هم نوشته بود که اسرائیل همزمان با شیوع کرونا با اوضاع اقتصادی وخیمی مواجه است. وزارت اقتصادی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که کسری بودجه به بالاترین میزان خود رسیده است.