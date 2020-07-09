۶ قایق جنگی صهیونیست وارد حریم آبی لبنان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، منابع لبنانی از نقض حریم آبی این کشور از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.
ارتش لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: ۶ قایق جنگی رژیم صهیونیستی وارد حریم آبی لبنان در منطقه راس الناقوره شدند. موضوع نقض حریم آبی لبنان به اطلاع نیروهای یونیفل در لبنان رسانده شد.
این در حالی است که ارتش لبنان از نقض حریم هوایی این کشور از سوی ۶ جنگنده رژیم صهیونیستی هم خبر داد.
گفتنی است که چند روز قبل، جمیل السید نماینده پارلمان لبنان از پرواز گسترده جنگندههای رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه بقاع لبنان خبر داده و اعلام کرده بود: جنگندههای رژیم صهیونیستی از صبح امروز به شکل گستردهای بر فراز منطقه بقاع لبنان به پرواز درآمدهاند. قبلاً این پروازها گذری بود و امروز دست به نمایش قدرت، تهدید، تحریک، تحقیر، زدهاند. آیا آنها (رهبران گروه غربگرای چهارده مارس) صدای جنگندههای دشمن صهیونیست را نمیشنوند یا خود را به کری و ناشنوایی زدهاند؟
علیرغم اینکه دولت لبنان بارها به مجامع بینالمللی به دلیل نقض مکرر حریم هوایی خود توسط صهیونیستها شکایت کرده است، اما این مجامع هیچگاه اقدامی در مسیر ممانعت از تداوم تجاوزگریهای تل آویو انجام ندادهاند.
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