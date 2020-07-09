علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل تأثیر گذار در توسعه راهها عنوان کرد: توسعه راهها بر اساس آمار تردد در جادههای استان انجام میشود و علاوه بر آن عوامل متعددی از قبیل آمار تصادفات و ترافیک موجود در جادهها نقش اساسی را ایفا میکنند.
وی در خصوص علت پیشرفت کند پروژه کلور -درام گفت: کلور- درام دارای توپوگرافی سخت و کوهستانی است و این عامل باعث شده تا این پروژه با سرعت کمتر پیش رفته و افتتاح آن به تأخیر افتد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: از ۵۵ کیلومتر پروژه کلور- درام ۳۷ کیلومتر سهم اردبیل و مابقی سهم زنجان است که ۴ کیلومتر از سهم زنجان را هم به عهده ما گذاشتند و این چهار کیلومتر نیز به فعالیتهای عمرانی سنگینی نیاز دارد.
وضعیت جادههای اردبیل رضایتبخش نیست
یوسف زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا از وضعیت جادههای استان راضی هستید؟ عنوان کرد: از وضعیت جادههای استان راضی نیستم چرا که باید برای رشد و توسعه استان شبکه جادهای استان را بهبود بخشیده و گسترش دهیم، رضایت کاذب باعث میشود تا کارها پیش نرود و البته در اداره راه و شهرسازی تلاش ما بر این است تا شرمنده مردم نباشیم و تا حد ممکن کارها را پیش برده ایم.
وی در تشریح آمار تلفات جادهای استان بیان کرد: طبق آمار به دست آمده تا پایان سال ۹۶ تلفات و تصادفات جادهای در استان اردبیل بر حسب طول جادههای موجود در استان پایینتر از میانگین کشوری بود که متأسفانه در سال ۹۷ این آمار افزایش یافت و در رتبه اول کشور قرار گرفتیم که این میزان تلفات زمینه ساز شد تا در خصوص رسیدگی و توسعه جادههای مواصلاتی استان پیگیریها و برنامه ریزی های اساسی را انجام دهیم.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در تشریح وضعیت جادهای استان اظهار کرد: در سال ۹۲ از لحاظ وضعیت جادهای در آمار تلفات رتبه ۲۹ کشور را داشتیم که این رتبه در سال ۹۳ به ۲۸ کشوری و در سال ۹۴ به رتبه ۲۹ رسید.
یوسف زاده با بیان اینکه میانگین کشوری تلفات جادهای در سال ۹۶ طبق گزارشات ۳۴۷ نفر بود، افزود: در سال ۹۵ رتبه ۳۰ را از لحاظ تصادفات و تلفات جادهای در کشور دارا بودیم که این رقم در پایان سال ۹۶ با گزارش ۱۱۴ مورد تلفات جادهای به رتبه ۳۱ کشوری رسید.
وی با بیان اینکه استان اردبیل ۱.۸ از راههای کشور را دارا است، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم اداره کل راه و شهرسازی در سال گذشته افتتاح ۵۱ کیلومتر بزرگراه بود که نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص پروژههای بزرگراهی فعال در استان بیان کرد: سه راهی صحرا تا رضی، ورودی گرمی تا بیله سوار، پارس آباد به سربند، اردبیل به مشگین شهر، اردبیل به سرچم و پروژه کلور - درام جزو پروژههای بزرگراهی فعال در استان است که با تمام توان در پیشبرد این طرحها در تلاش هستم.
سرعت بالا دلیل اصلی تصادفات در جاده مرگ مغان
یوسف زاده در خصوص جاده مشگین شهر به پارس آباد عنوان کرد: با توجه به حجم بالای تصادفات و تلفات جادهای در این محور و کمبود اعتبارات اداره کل راه و شهرسازی استان در جهت ایمن سازی و گسترش این جاده، با توجه به سرعت بالای وسایل نقلیه در این مسیر بهترین گزینه تجهیز این جاده به دوربین و تابلوهای اعلام سرعت است تا بلکه این اقدام در کنترل سرعت مؤثر واقع شود.
وی بیان کرد: طرح رضی، امیرکندی، گرمی- بیله سوار در سالهای اخیر پیوست بودجهای دریافت کرده و با توجه به اینکه طبق درخواست مسئولین شهرستان گرمی مقرر شد ورودی این شهرستان به طول ۵ کیلومتر چهار خطه شود، لذا حدود ۳۰ میلیارد تومان بودجه نیاز بود که موقع آغاز ساخت آن تنها با یک میلیارد شروع کردیم و تاکنون حدود ۹ میلیارد تومان هزینه شده و دلیل عدم تکمیل آن صرفاً نبود بودجه است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل بزرگترین عامل توسعه استان را سرمایه گذاری در بخشهای مختلف دانست و گفت: در جهت توسعه استان باید راهها و شبکه جادهای استان را گسترش دهیم چرا که بهبود راهها تأثیر بسزایی در جذب گردشگران و یا رشد حمل و نقل عمومی و… دارد که نهایتاً به رشد اقتصادی استان منجر خواهد شد.
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