بازگشت معکوس به روستاها در آوج افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت اله علیرضایی صبح پنجشنبه در دیدار با اهالی روستای اک از توابع بخش آبگرم اظهار کرد: انسان موجود سیری ناپذیری است لذا همواره در اضطراب و دلهره به سر می‌برد و از زندگی خود احساس خوشی و لذت نمی‌کند.

وی افزود: زندگی توأم با آرامش و به دور از نگرانی و دغدغه؛ گمشده انسان امروز است و بازگشت به روستاها و احیای زندگی و وطن اجدادی می‌تواند این حس آرامش و احساس امنیت روانی را به انسان‌ها برگرداند.

فرماندار شهرستان آوج گفت: بازگشت اهالی روستای اک از شهرهای بزرگ به روستا و احیای و آبادانی سرزمین پدری یک حرکت و اقدام قابل تحسین است.

علیرضایی با اشاره به مسائل و مشکلات روستای اک اظهار داشت: علی رغم اینکه روستای اک فاقد دهیاری و شورا است اما طی سنوات گذشته حفره چاه آب شرب و طرح گازرسانی به روستا انجام شده و در یکسال گذشته نیز طرح احداث کانال انتقال آب کشاورزی به طول تقریبی یک کیلومتر از جمله اقداماتی است که در این روستا صورت گرفته است.

وضعیت نامناسب معابر، اجرایی نشدن طرح هادی، نبود سند مالکیت منازل از عمده مشکلات اهالی بود که با هماهنگی و تاکید فرماندار مقرر شد پیگیرهای لازم از سوی مدیران ادارات مربوطه برای رفع این مشکلات صورت گیرد.