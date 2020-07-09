۹۰ درصد روستاهای هشترود از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان با اعلام این مطلب افزود: شرایط کشور امسال استثنایی است مسائل و مشکلات زیادی دامن جامعه را گرفته و این مشکلات میزان تاب آوری ملت را کمی پایین آورده است.
وی ادامه داد: تحریمهای ظالمانه دشمنان نظام اسلامی از یک طرف و شیوع بیماری کرونا از طرف دیگر باعث شده که زندگی مردم کمی با مشکل معیشتی همراه شود ولی این ملت امتحانهای فراوانی پشت سر گذاشته و در همه آن امتحانات سخت نیز به حول قوه الهی پیروز میدان بوده است و تحریمها نتوانسته خللی در اراده آهنین جوانان این مرز و بوم بوجود آورد.
امینیان تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس به کل جهانیان که علیه ما در جبهه باطل ایستاده بودند نشان دادند که با وحدت و ایثار میتوان بر لشکریان یزید زمان پیروز شد و همین رشادتها و از جان گذشتگی اخیراً در جریان شیوع ویروس منحوس کرونا هم دیده شد و جهانیان دیدند که مردم نوع دوست ایران با لبیک به ندای مقتدای خویش به میدان آمده و در جهت کمک به همدیگر چه خاطرات شیرینی از خود به یادگار گذاشتند.
نماینده عالی دولت در هشترود متذکر شد: تا حال حاضر نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه بیکاری به آنهایی که به خاطر شیوع بیماری کرونا از کار بیکار شده بودند توسط دولت پرداخت شده است.
فرماندار هشترود همچنین از پرداخت بستههای حمایتی در طرح مواسات توزیع اقلام نیز در بین نیازمندان خبر داد و افزود: در سایه تلاش شبانه روزی مسئولان جهت رفاه قشر زحمت کش کارگری به زودی درمانگاه تأمین اجتماعی افتتاح و آماده خدمات رسانی به مردم خواهد بود.
فرماندار هشترود میزان اعتبار هزینه شده برای ساخت و تجهیز این بیمارستان را ۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر این مبلغ را با نرخ امروز حساب کنیم بیشتر از این خواهد بود.
امینیان با اشاره به اینکه در سالهای ۹۷ و ۹۸ نزدیک به ۶۰ در صد گاز رسانی به روستاها انجام شده بود ولی با بهره برداری از گاز رسانی به ۱۲ روستای دیگر در هفته دولت امسال این میزان به ۰ ۹ نود درصد خواهد رسید.
وی اعتبار این گاز رسانی را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در آب رسانی قابل شرب نیز به ۱۸ روستا از مجتمع المالو آب رسانی خواهیم کرد و به زودی اهالی این روستاها نیز از آب سالم و قابل شرب بهره مند خواهند شد.
۱۵ کیلومتر شبکه فاضلاب مدرن در داخل کارشده است
فرماندار هشترود با بیان اینکه طرح مدرنیته کردن فاضلاب شهر در حال اجرا است نیز گفت: ۱۵ کیلومتر از این طرح کار ساختش به اتمام رسیده است و مابقی نیز تا سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید. وی ادامه داد: برای اینکه سطح آب شرب منطقه را بالا ببریم با خرید تجهیزات جدید و نصب آن در تصفیه خانه کیفیت آب شرب هموطنانمان را بالا بردهایم برای خرید این دستگاه نیز دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کردهایم. در صدد هستیم که یک تصفیه خانه دیگری نیز احداث کنیم و کار ساخت این تصفیه خانه سال آینده خواهد بود.
تصفیه خانه بخش نظر کهریزی تکمیل شده است
فرماندار هشترود از تکمیل شدن تصفیه خانه بخش نظر کهریزی این شهرستان خبر داد و گفت: برای برخورداری اهالی خود شهر نظر کهریزی وهم روستاییان عزیز از آب سالم تصفیه خانهای را در آن بخش ساختهایم که با هزینه ۴ میلیارد تومان هزینه برداشته است و در اختیار اهالی با صفای این بخش قرار گرفته است.
وی افزود: با اعتباری بالغ بر ۴۰ من میلیارد تومان بنا داریم کار لوله گذاری برای استفاده کشاورزان از آب سد سهند در زمینهای خود را در طول چندین سال آینده آغاز کنیم و هر چه زودتر این کار را به اتمام برسانیم تا کشاورزان عزیزی که در پایاب سد زمین دارند بتوانند از اب سد برای آبیاری اراضی دیم خود استفاده کنند و این زمینها از حالت دیمی خارج شود.
وی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان در مورد سد سهند گفت: اگر این کار قبلاً کار میشد هم هزینه اش کمتر بود وهم الان همه کشاورزان میتوانستند از آب سد استفاده کنند ولی با شیوه جدید انشاالله این کار آغاز خواهد شد چون سدی که ساخته میشود در کنار آن سد کارخانههای صنایع تبدیلی ساخته میشود و از پتانسیلهای خود منطقه استفاده میشود یعنی در طراحی اولیه سد این کارها مد نظر قرار میگیرد که متأسفانه در هشترود چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است که آن هم بر میگردد به غفلت مسئولین قبلی که باعث چنین کاری شدند اگر طرح اجرا میشد هم بیکاری در منطقه به صفر میرسید وهم ما میتوانستیم مهاجر پذیر باشیم یعنی مهاجرت معکوس در منطقه اتفاق میافتاد.
امینیان با انتقاد از اینکه مسئولان اگر به جای ایجاد کارخانههای دیگر، کارخانه هوایی که مورد نیاز منطقه است مثل کارخانه رب سازی، کنسانتره، آب میوه، بسته بندی محصولات کشاورزی، کارخانجات لبنیات سازی بهتر جواب میداد چون منطقه از این جهت در استان حرفی برای گفتن دارد هم گندم خوبی دارد که از نظر کیفیت بهترین مقام را دارد هم سیب و محصولات بکر و منحصر فردی که بنام دیگر شهرستانها به فروش میرسد.
پروژه مسکن مهر هشترود تا مهر ماه به پایان میرسد
امینیان در ادامه به پروژه مهر این شهرستان اشاره کرد و گفت: کار ساخت این پروژه نزدیک به هشت سال است که شروع شده است ولی کامل نشده ولی با تلاشهایی که کردیم وبا پیمانکار صحبت نمودیم که با تمام جدیت کار کند تا همه کارهای عمرانی آن تا مهر ماه سال جاری به اتمام برسد. برای تکمیل این پروژه نزدیک به تاکنون چهار میلیارد تومان هزینه شده که در آینده این مبلغ به هشت میلیارد تومان خواهد رسید.
فرماندار هشترود در ادامه به وجود معادن سنگهای بکر و منحصر به فرد در منطقه اشاره کرد و گفت: چون اکثر معادن در منطقه نظر کهریزی واقع شده است بنا داریم که به زودی شهرک صنعتی سنگ در آن منطقه ایجاد نمائیم با ایجاد کارخانههای متعدد که با سنگ و معدن کار میکنند نگذاریم که این سنگها به صورت خام از منطقه خارج شود برای نمونه سنگ مر مر معدن کریم آباد که یک نمونه از آن معادنی است که به صورت خام به تهران فرستاده میشود و از انجا نیز به کشورهای اروپایی بعد از شکل و شمایل دادن بنام آن کشورها دوباره به ایران صادر میکنند تا در دیوارهای اماکن ایران نصب شود اگر ما در خود منطقه چنین کارخانهای بزنیم هم از نیروی کار خود منطقه استفاده میکنیم وهم از هدر رفت ارز جلوگیری کرده این وهم خیلی کارهای دیگر یعنی با یک تیر چندین نشان زدهایم.
جمع آوری دست فروشان به زودی
فرماندار هشترود در آخر به وجود دست فروشان در سطح شهر و ایجاد سد معبر توسط این افراد نیز اشاره کرد و گفت: از شهرداری خواستهایم که محل مناسبی در یک نقطه از شهر در اختیار این دست فروشان و نیسانیها و وانتیها قرار دهد تا همه این عزیزان در آن محل جمع شوند و اقدام به فروش وسایل نمایند چون در حال حاضر وجود این دست فروشان در هر نقطه از شهر هم باعث ایجاد ترافیک وهم سد معبر شده وهم چهره شهر را جور دیگری نشان میدهد وهم باعث اختلاف بین مغازه داران هم میشوند.
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