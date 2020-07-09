شهردار پیشین خرمشهر باید پاسخگوی عملکرد ۳ ساله خود باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سامری چهارشنبه شب در جلسه ویژه شورای شهر خرمشهر با موضوع بررسی استعفای شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری خرمشهر، اظهار کرد: در بحث استعفای شهردار پیشین خرمشهر چند نکته مبهم وجود دارد که لازم است وی در خصوص آنها توضیح دهد.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مطرح شده در متن استعفای وی این بوده که هیچ طلبی بر گردن شورای شهر نگذاشته است، افزود: این مطلب در حالی مطرح شده است که طبق استعلام انجام شده از ابتدای دوره تصدی دارابی از ۱۰۰ درصد موارد مالی ۸۰ درصد پرداخت نشد و این‌ها بدهی‌های است که پس از رفتن وی نیز باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: در بحث حقوق، از حقوق ماه گذشته تنها ۳۲ درصد از حقوق کارکنان پرداخت شده است و در ازای بیمه و خدمات درمانی کارکنان از ابتدای امسال هیچ مبلغی پرداخت نشده است که بر بدهی‌های مذکور اضافه می‌کند.

سامری از جمله مخالفان استعفای شهردار بود که در تشریح دلیل این مخالفت گفت: این جلسه قرار بود جلسه طرح سوال از شهردار باشد که بعد از استعفای وی موضوع تغییر کرد و این در حالی است که وی باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی عملکرد سه ساله خود باشد.

وی افزود: من کسی را متهم به چیزی نمی‌کنم اما دارابی به عنوان کسی که سه سال شهردار خرمشهر بوده است باید به برخی موارد از جمله اینکه مبالغی که از دولت دریافت کرده و پول‌هایی که وارد خرمشهر شده صرف چه مواردی شده است، توضیح دهد.

وی ادامه داد: من با استعفای دارابی موافقم اما اعتقاد دارم باید قبل از استعفای وی از او نسبت به عملکردش طرح سوال شود و وی موظف به پاسخگویی است.

موسی مطور جزیره رئیس شورای شهر خرمشهر، بعد از جلسه در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح سوال از دارابی بعد از تغییرش، توضیح داد: دارابی بعد از تغییر بر اساس قانون شهردار خرمشهر نیست و نمی‌توان وی را در صحن علنی شورا طرح سوال کرد در صورت بروز موارد تخلف مالی و قانونی مراجع ذی صلاح قانونی این اختیار را دارند که از وی در این خصوص تحقیق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دارابی پیش‌تر با رأی شورای شهر نیز از سمت شهردار خرمشهر برکنار شده بود که با رأی دیوان عدالت دوباره به این منصب برگشت و امروز با پنج رأی موافق با استعفایش که روز گذشته تقدیم شورای شهر کرده بود، موافقت شد.

محسن یاسائیان که امروز به عنوان سرپرست جدید شهرداری خرمشهر انتخاب شد، پیش‌تر نیز سرپرست شهرداری این شهرستان بوده است.