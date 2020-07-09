رعایت حجاب در جامعه نیازمند همکاری بهتر خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر, حسین خوش اقبال شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد، با بیان اینکه نباید در مورد وضعیت حجاب در جامعه ناامیدانه صحبت کرد، اظهار داشت: ۴۰ سال از انقلاب اسلامی میگذرد و همه از ابتدا تا امروز با انقلاب پیش آمدهایم اما برخی سیاهنماییها با واقعیتها همخوانی ندارد.
وی با تاکید بر نظارت جدی مدیران در ادارات و بزرگان خانوادهها بر لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه، افزود: اگر هر کدام از ما از خانوادههای خود شروع کنیم فرهنگ حجاب در جامعه گسترش پیدا کرده و نهادینه خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: با گذشت سالها از دفاع مقدس احساس میکردیم دیگر فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت در جامعه وجود ندارد، اما نسلی که به عنوان مدافع حرم جلوی دشمنان سینه سپر کردند و مدافعین سلامت که در جنگ با کرونا تلاش و ایثار میکنند از نسلهای امروز انقلاب هستند.
خوش اقبال با بیان اینکه شرایط امروز جامعه ما از لحاظ اقتصادی، معیشتی، گرفتاری و تنگناها مطلوب نیست، یادآور شد: اگر مقداری سنجیدهتر عمل نکنیم ممکن است این شرایط حادتر شود.
وی بیان کرد: باید طوری حرکت کنیم که کارهای خوب نظام و خدمات دولت بیش از پیش برای مردم بیان شود و با این کار زمینه را برای افزایش سطح اعتماد و امید در جامعه فراهم سازیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف را ضروری خواند و گفت: از فضای مجازی در زمینه آموزش و آگاهسازی خانوادهها باید استفاده حداکثری صورت بگیرد در این زمینه غافل هستیم.
خوشاقبال با بیان اینکه توجه قانونگذاران در حوزه امر حجاب و عفاف ضروری است، اظهار داشت: در مجلسی که اکثر نمایندگان با نام فرهنگی رفتهاند هنوز ترکیب کمیسیون فرهنگی مشخص نشده است.
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