محدودیت حضور در وادی رحمت تبریز

مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم اینکه آمار فوت شدگان بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا در حیطه سازمان علوم پزشکی است اما تا کنون ۷۶۰ نفر بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا، در آرامستان وادی رحمت تبریز، غسل و یا دفن شده‌اند.

فرخ جلالی ادامه داد: غسل اموات شهرستان‌های کلیبر، چاراویماق، شبستر، آذرشهر، گوگان، ممقان، عجب‌شیر، اهر و بستان آباد که بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند در غسالخانه وادی رحمت تبریز، غسل داده شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تدفین تحویل داده می‌شوند.

وی در ادامه توضیح داد: اما با توجه بر شرایط حاکم در تبریز و احتمال افزایش مبتلایان به کووید ۱۹ در روزهای آتی، میسر بودن چنین همکاری مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که باید با تصویب ستاد مقابله با کرونا، غسل اموات در خود شهرستان‌های مربوطه انجام گیرد.

وی با اشاره بر مناسب سازی و زیبا سازی بلوک‌های اختصاص داده شده به اموات کرونایی افزود: برخی از افراد با عدم رعایت موارد بهداشتی و حضور اکثریت در مراسم تدفین، سلامت سایر افراد را نیز به خطر می‌اندازند.

جلالی در پایان گفت: با توجه به افزایش مبتلایان به کووید ۱۹، محدودیت‌های حضور در وادی رحمت تبریز بار دیگر از سر گرفته شده و در این راستا برگزاری مراسم ترحیم و ازدحام جمعیت در آرامستان وادی رحمت تبریز، ممنوع اعلام شده است.