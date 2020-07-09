ترویج بی حجابی در جامعه در رأس توطئه های دشمنان در جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات شامگاه چهارشنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد، با بیان اینکه حجاب در کشور ما متولی خاصی ندارد, اظهار داشت: در کشور قوه عاقله ای که در مورد حجاب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند وجود ندارد و این فریضه الهی در جامعه بسیار مظلوم است و نه تنها حامی ندارد بعضاً در برخی مواقع حجاب در دولت معارض نیز دارد.

وی افزود: استفاده از ماسک در ورود به ادارات اجباری شده است اما برای جلوگیری از اشاعه ویروس بی‌عفتی و بی‌غیرتی که به مراتب از ویروس کرونا خطرناک‌تر است، تا کنون هیچ تصمیم قاطعی در مورد توجه به حجاب و ضرورت‌های آن گرفته نشده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: حجاب تابلوی جمهوری اسلامی است و بسیار از مقوله‌ها مثل سیاست، فرهنگ و اقتصاد در هم تنیده شده است.

حجت الاسلام سادات به برخی راهکارها در راستای ترویج فرهنگ حجاب در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد یک مرکز برای حجاب با حضور و نقش آفرینی افراد شاخص در عرصه آموزش و پژوهش ضروری است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه مقوله حجاب و عفاف بیش از مردان به بانوان ارتباط دارد نظارت در این مرکز و تصمیم گیری در آن هم باید بر عهده خواهران باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: حوزه‌های علمیه خواهران در این موضوع باید ورود پیدا کنند و با تربیت مبلغه های توانمند در حوزه ترویج حجاب و ورود آنها به ادارات و مراکز آموزشی زمینه پاسخگویی به شبهاتی که در حوزه حجاب وجود دارد فراهم شود.

حجت الاسلام سادات اظهار داشت: تفکر فمینیسم در کشور ما رو به افزایش است امروز دشمنان با بهره گیری از شبکه‌های ماهواره‌ای و دنیای مجازی دنبال این هستند که زنان مسلمانان را به سمت بی حجابی و لجن سوق دهند.

وی با بیان اینکه رعایت حجاب و عفاف فقط خاص بانوان نبوده و مردان نیز باید به این مهم پایبندی کامل داشته باشند، افزود: در ادارات و آموزش و پرورش دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با محوریت حجاب و عفاف برای بانوان و مردان باید برگزار شود.