به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد کردستان، محمدرسول شیخی زاده با بیان اینکه این مبلغ در رابطه با زکات واجب، مال التجاره و فطریه رمضان بوده است، اظهار داشت: تعهد امسال در زمینه زکات ۵۲ میلیارد تومان است.

وی افزود: با جمع آوری ۲۲ میلیارد تومان زکات شاهد ۴۲ درصد تحقق برنامه امسال بوده و همچنین نسبت به میزان زکات جمع آوری مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته ایم.

رحیمی ادامه داد: با این مبلغ زکات در سه ماهه نخست امسال ۳۵ مورد جهیزیه برای کمک به ازدواج جوانان نیازمند تأمین شده است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان ادامه داد: همچنین از طریق این مبلغ زکات، هشت خانوار نیازمند صاحب مسکن شده و به بازسازی سه واحد مسکن نیز کمک شده است.

شیخی زاده یادآور شد: پرداخت سه هزار مورد کمک معیشت به نیازمندان و همچنین کمک به درمان ۵۱ بیمار نیازمند نیز از محل زکات جمع آوری شده امسال بوده است.

وی بیان کرد: ساخت و تعمیر ۱۶ مورد پروژه عام المنفعه شامل مسجد و خانه عالم نیز جزو برنامه‌های زکات امسال و در دست اقدام است.