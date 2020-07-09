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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۶

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره:

۱۵ هکتار از اراضی ملی و مراتع «نساره علیا» طعمه حریق شد

۱۵ هکتار از اراضی ملی و مراتع «نساره علیا» طعمه حریق شد

سنندج - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره با بیان اینکه ۱۵ هکتار از اراضی ملی و مراتع طعمه حریق شد، گفت: آتش سوزی در سه کیلومتری شهر دیواندره و در مراتع روستای نساره اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کردستان، منصور امینی اظهار داشت: این حریق گسترده‌ترین آتش سوزی حادث شده در مراتع شهرستان دیواندره در سال جاری بود که با همکاری عمومی به طور کامل مهار شد.

وی با بیان اینکه در این آتش سوزی ۱۵ هکتار از اراضی ملی و نیم هکتار از مزارع گندم طعمه حریق شد, افزود: آتش سوزی در مراتع علاوه بر خسارات جبران ناپذیر به منابع پایه آب و خاک، تهدیدی جدی برای مزارع گندم (به ویژه در فصل تابستان) به شمار می‌رود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره ادامه داد: عموم بهره برداران باید با اشراف به این موضوع آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله با هر نوع آتش سوزی مراتع را با هماهنگی دهیاری‌های منطقه در نظر داشته باشند.

امینی یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۳۰ فقره آتش سوزی با مساحت حدود ۵۰ هکتار در مراتع شهرستان حادث شده است.

کد مطلب 4969641

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