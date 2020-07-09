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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

وضعیت بحرانی کرونا در مازندران نتیجه سفرهای غیرضروری است

وضعیت بحرانی کرونا در مازندران نتیجه سفرهای غیرضروری است

بابل- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، وضعیت بحرانی و قرمز استان از نظر شیوع کرونا را نتیجه سفرهای غیرضروری به مازندران دانست و از مردم خواست تا از سفر به این استان پرهیز کنند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید شیوع ویروس کووید ۱۹ در برخی شهرهای استان و با اهمیت رعایت دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان، اظهار داشت: امروز وضعیت بحرانی مازندران نتیجه سفرهای غیرضروری به این استان است و باید مردم از سفرهای غیر ضروری به استان‌های دارای علامت قرمز و هشدار جدا خودداری کنند و نسبت به خطرات آن بی تفاوت نباشند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان و فاصله گذاری اجتماعی و به ویژه استفاده از ماسک در تمامی کارهای روزمره، افزود: هجوم مسافرت‌های غیر ضروری و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و برخی بی تفاوتی‌ها نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و درمانی در استان متأسفانه شهرهای مازندران را در وضعیت زرد و قرمز و هشدار قرار داده است و این گونه مسائل قطعاً برای جان هموطنان عزیز و مردم خونگرم و مهماندوست مازندران زیبنده نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود به تأکیدات رهبر عظیم الشان انقلاب در خصوص توجه به دستورات و ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و درمان اشاره و تصریح کرد: ما در ابتدا و شروع این بحران و در پی شیوع ویروس کرونا در کشور بسیار هوشمندانه عمل کردیم و در بسیار از مقاطع وحدت و همدلی‌های بی نظیری خلق شد اما در ادامه برداشتن برخی محدودیت‌ها و عدم رعایت پیشگیرانه، مجدداً کشور و جان بسیاری از هموطنان را به خطر انداخت که باید برای برگشتن به حالت عادی و رفع و کاهش آن دوباره تلاش و همت کنیم.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اقدامات جهادی و فعالیت‌های گروه‌های فرهنگی و تبلیغی در کمک به بخش‌های مختلف کادر درمانی و پزشکی و تهیه اقلام بهداشتی و درمانی در هیئات مذهبی، مساجد و....... در بحران‌ها به ویژه در این مقطع زمانی اشاره و تاکید کرد: امروز هم نیازمند اقدامات جهادی و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در کشور هستیم و قطعاً با این مجاهدت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و درمانی از سوی مردم بر مشکلات غلبه و از این بحران بزرگ عبور خواهیم کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش پایانی سخنان خود به تشدید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در استان‌های شمالی و گردشگری اشاره و خاطر نشان کرد: افزایش شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میر در پی تشدید شیوع این ویروس کووید (۱۹) ماحصل عدم کنترل رفتارهای اجتماعی و فرهنگ سازی برای رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا است و این خطر بزرگ امروز مردم خونگرم استان‌های شمالی و مناطق گردشگری را تهدید می‌کند و باید با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این استان‌های توریستی و گردشگری نسبت به کنترل این بیماری و ویروس منحوس اقدام کرد.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در پایان ضمن تقدیر از خدمات مجاهدانه عوامل کادر پزشکی و خدمات درمانی و گروه‌های جهادی و تبلیغی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بیان داشت: در پی شیوع این ویروس تعدادی از عوامل کادر پزشکی و درمانی کشور جان خود را در این راه از دست دادند و به شهادت رسیدند و این اتفاقات با توجه به کمبود نیرو در مراکز درمانی شرایط کشور را بحرانی‌تر می‌کند و امیدوارم هموطنان خوب کشورمان نسبت به رعایت موارد بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا توجه کنند تا در آینده دچار مشکل نشویم

کد مطلب 4969648

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