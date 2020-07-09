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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰:۳۵

ورودیه فصل جدید لیگ برتر بسکتبال برای تیم‌ها مشخص شد

ورودیه فصل جدید لیگ برتر بسکتبال برای تیم‌ها مشخص شد

فدراسیون بسکتبال مبلغ ورودیه تیم‌ها به فصل جدید لیگ برتر را با افزایش نسبی نسبت به فصل قبل ۱۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور که البته هنوز زمان آغاز آن مشخص نیست، همچون فصل های گذشته مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه است.

فدراسیون بسکتبال سال گذشته مبلغ ۹۵ میلیون تومان را به عنوان ورودیه فصل ۹۹ - ۹۸ لیگ برتر مشخص کرده بود. این مبلغ برای فصل جدید مسابقات طبق روال عادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

به گفته رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال، ۱۱۰ میلیون تومان مبلغ موردنظر برای تعیین ورودیه فصل جدید لیگ برتر است. این فدراسیون از محل ورودیه تیم ها برای تامین هزینه های برگزاری دیدارهای لیگ برتر استفاده می کند.

شهریورماه زمان پیشنهادی برای آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال است. تیم های متقاضی حضور در این رقابت ها درخواست خود را به فدراسیون اعلام کرده اند اما هنوز ترکیب تیم های لیگ برتری نهایی نشده است.

کد مطلب 4969665
زینب حاجی حسینی

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