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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

غرق شدن دو نفر در سین برخوار طی شب گذشته/شنا در زاینده‌رود ممنوع

غرق شدن دو نفر در سین برخوار طی شب گذشته/شنا در زاینده‌رود ممنوع

اصفهان- سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: در شب گذشته سه نفر در منطقه سین شهر برخوار دچار حادثه غرق شدگی شدند که علی رغم تلاش ماموران آتش نشانی دو نفر از این افراد فوت شدند.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون چهار نفر در کلان شهر اصفهان دچار حادثه غرق شدگی شدند، اظهار داشت: در شب گذشته با گزارش نیروی انتظامی سه نفر در منطقه سین شهر برخوار دچار حادثه غرق شدگی شدند که علی رغم تلاش مأموران آتش نشانی دو نفر از این افراد فوت شدند.

وی افزود: در فصل تابستان و با جاری بودن رودخانه زاینده رود، عده‌ای از شهروندان در اثر شنا دچار غرق شدگی می‌شوند.

شنا در مسیر زاینده رود اکیداً ممنوع

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان با اشاره به اینکه شنا در کانال‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سرتاسر مسیر زاینده رود اکیداً ممنوع است، گفت: شنا کردن در مکان‌هایی که ناجی غریق ندارد و طرح سالم سازی اجرا نشده، ممنوع است.

وی اضافه کرد: افراد باید به فنون شنا آشنا باشند و چنانچه فردی دچار غرق شدگی شد افراد دیگر برای کمک با ۱۲۵ تماس بگیرند و در این فاصله سعی کنند به وسیله طناب نجات یا انداختن چوب در آب به فرد گرفتار کمک کنند.

کد مطلب 4969668

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