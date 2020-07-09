جنگنده های سعودی ۳۸ بار مأرب و الجوف را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سبأ یمن از حملات ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود به مناطقی از استانهای مأرب و الجوف در شمال یمن خبر داد.

بر اساس گزارش، جنگنده های ائتلاف سعوی ۳۴ بار مناطقی از استان مارب شامل مجزر، صرواح، ماهلیه و العبدیه را بمباران کردند که این حملاتی هوایی خساراتی به دنبال داشت.

این رسانه یمنی همچنین از ۴ یورش هوایی جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود به استان الجوف هم خبر داد و اعلام کرد که مناطق خب و الشعف در شرق استان الجوف بمباران شده است.

عربستان از فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور غربی و عربی و با کمک آمریکا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، حملات گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد.

بر اثر این تجاوز، تاکنون هزاران یمنی کشته شده‌اند و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قحطی در این کشور به بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است.