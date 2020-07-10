موضع کنفدراسیون بسکتبال آسیا برای دیدارهای انتخابی کاپ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دوره جدید رقابت های بسکتبال کاپ آسیا سال آینده میلادی (۲۰۲۱) برگزار می شود. برگزاری رقابت های انتخابی برای تعیین ۱۶ تیم شرکت کننده در این رقابت ها هم از اسفندماه سال گذشته با برگزاری دیدارهای پنجره نخست آغاز شد.

قرار است این رقابت ها از آذرماه با برگزاری دیدارهای پنجره دوم پیگیری شود اما شیوع و گستردگی ویروس کرونا در مورد برگزاری به موقع این رقابت ها ابهاماتی ایجاد کرده است.

البته کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) فعلا در مورد لغو برگزاری این رقابت ها تصمیمی نگرفته اما قرار است طی هفته های آینده موضع فیبا آسیا در این زمینه مشخص شود.

هاکوپ خاجیریان دبیرکل فیبا آسیا در پاسخ به استعلام فدراسیون بسکتبال ایران اعلام کرده که نهایت تا پایان ماه جولای مشخص می شود که دیدارهای پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا و بعد از آن دیدارهای پنجره سوم، در زمان مقرر برگزار می شود یا با جابه جایی زمانی مواجه خواهد شد.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعلام و تاکید کرد که برنامه های تیم ملی بر اساس تصمیم جدید فیبا آسیا مشخص خواهد شد. وی گفت: تصمیم داشتیم در فصل تابستان یک مرحله اردوی آماده سازی برای تیم ملی داشته باشیم اما به خاطر موج دوم کرونا برنامه را منتفی و اجرای آن را به آذرماه و پیش از آغاز دیدارهای پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا موکول کردیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: اگر تغییری در زمان برگزاری این رقابت ها ایجاد نشود، اردوی تیم ملی را طبق برنامه پیش خواهیم بُرد در غیر این صورت ناچار به اعمال تغییرات لازم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ تیم آسیایی همراه با نیوزلند و استرالیا در ۶ گروه چهار تیمی برگزارکننده رقابت های انتخابی کاپ آسیا هستند. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه E مسابقات انتخابی کاپ آسیا با تیم های عربستان، قطر و سوریه همگروه است. این تیم اسفندماه سال گذشته در پنجره نخست انتخابی و در رقابت با قطر و عراق به برتری دست یافت. هر دو دیدار به میزبانی ایران و در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

ملی پوشان کشورمان طبق برنامه از پیش اعلام شده ۷ آذرماه در پنجره دوم انتخابی به مصاف عربستان می روند و ۱۰ آذرماه هم با سوریه دیدار خواهند داشت. همچنین قطر و عربستان حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره سوم هستند که ۲۷ بهمن ماه و ۵ اسفندماه برگزار خواهند شد.