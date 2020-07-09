چین: رابطه با آمریکا درگیر چالش جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین هشدار داد که در حال حاضر، رابطه پکن-واشنگتن با جدی‌ترین چالش‌ها از زمان آغاز روابط دیپلماتیک فی‌مابین در سال ۱۹۷۹ میلادی مواجه است.

با این حال، وی درباره بازگشت دو کشور به مسیر درست ابراز خوشبینی کرد.

وانگ در این باره گفت: چین و آمریکا باید مشترکاً به دنبال راه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز و ارائه انرژی مثبت باشند.

وی ادامه داد: سیاست فعلی آمریکا در قبال چین، مبتنی بر قضاوت اشتباه، فاقد پایه و اساس درست، سرشار از پیش‌داوری‌های مک کارتیستی و همچنین عقده‌های احساسی است.

به گزارش مهر، اظهارات وانگ واکنشی است به سلسله اقدامات اخیر آمریکا که شامل تحریم، محدودیت روادید، اتهام‌زنی و نظامی‌گری در دریای چین جنوبی می‌شود.

همچنین، آمریکا در تحقق راهبرد چرخش به آسیا-پاسیفیک که با هدف مهار قدرت‌یابی چین انجام می‌شود؛ سعی می‌کند با تحریک جریان‌های جدایی‌طلب مناطق تابعه چین نظیر هنگ کنگ، تایوان و تبت، اصل چین واحد را زیر سوال برده و اقتدار دولت مرکزی پکن را تضعیف کند.