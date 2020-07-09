به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی صبح پنجشنبه در نشست تمدن سازان که با محوریت گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و سمن‌ها که در محل سالن همایش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد برگزار شد، با تشریح فرآیند و مراحل حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با تاسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران گفت: بخش مربوط به صنعت، سیاست، علم و غیره و بخش دیگر مربوط به سبک زندگی، نوع رفتار، کسب و کار دو بخش مهم برای حرکت به سمت سوی تمدن نوین اسلامی است که حرکت این دو بخش بر مدار قانون که در نظام اسلامی بر پایه احکام و شریعت اسلامی بنا نهاده شده موجب تسهیل در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد شد.

وی افزود: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و سپس تشکیل ساختار دولت و کشور اسلامی نمونه بی بدیل از شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است که ایدئولوژی آن در سراسر جهان گسترش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت جهادی کارگروه‌های جهادی در رفع معضلات و مشکلات مردم و تلاش آنان برای محرومیت زدایی گفت: اقدام بسیار خوبی در استان از سوی گروه‌های جهادی شکل می‌گیرد که این اقدام بسیار ارزشمند و نیازمند فرهنگ سازی است تا در جامعه نهادینه شود.

عتباتی در ادامه خدمت خالصانه و صادقانه به مردم را باطل السحر تمام نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان دانست و افزود: صیانت و حفاظت از حقوق عامه و بیت المال و ورودهای جدی و تأثیرگذار از طریق بازدیدهای میدانی و حضور در صحنه از سوی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی که به صورت مستمر و مداوم انجام می‌گیرد از جمله اموری است که به جد بر آن تاکید می‌شود.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان از طریق حضور مسئولان قضائی استان در مساجد محلات محروم و کم‌برخوردار، راه اندازی طرح هر مسجد یک حقوقدان به منظور افزایش اطلاعات حقوقی شهروندان و راه‌اندازی کار گروه‌های جهادی بخشایش به منظور ایجاد صلح و سازش با استفاده از ظرفیت معتمدین محلی بخشی از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: دستگاه قضائی استان همواره آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت خود در راستای پیشرفت و توسعه استان و خدمتگزاری بهتر و بیشتر به مردم حمایت‌های لازم قضائی را در حوزه‌های مختلف به ویژه در بحث حمایت از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به منظور رونق تولید و اشتغال انجام دهد.