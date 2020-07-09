۴۲ درصد دانش آموزان گلستانی دررشته های فنی وحرفه ای تحصیل می کنند

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در شاخه فنی حرفه ای استان در چهار گروه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر، ۲۹ رشته راه اندازی شده است.

وی توضیح داد: طبق برنامه ششم توسعه کشور باید ۵۰ درصد جمعیت دانش آموزی پایه نهم به سمت هنرستان ها و مدارس کار و دانش بروند.

زارع ادامه داد: برای اینکه این توازن برقرار شود ما پالایش و توسعه رشته را در دستور کار قرار داده و با ادارات مختلف در حال رایزینی هستیم.

وی بیان کرد: با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در زمینه توسعه رشته حمل و نقل، با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه ایجاد رشته های ماشین‌های کشاورزی، امور باغی و زراعی و با نداجا در راستای ایجاد رشته علوم فنون و دریایی (هنرستان تخصصی دریایی) تفاهمنامه هایی منعقد شده و منجر به ایجاد رشته جدید شده است.

زارع افزود: همچنین تفاهمنامه‌ای برای ایجاد هنرستان تخصصی هوانوردی با سازمان هواپیمایی در سال گذشته منعقد شد و موفق شدیم این رشته را در گرگان راه اندازی کنیم و امسال هم این رشته در گنبدکاووس ایجاد می شود.

وی از رایزنی با اداره کل ارشاد برای ایجاد رشته های هنری و سایر ارگان ها خبرداد و گفت: در اکثر شهرستان‌ها مرکز فنی حرفه ای داشته و فقط در مراوه تپه تک رشته ای است که امسال تعداد رشته های آن بیشتر خواهد شد.

رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش گلستان اضافه کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد توازن رشته ای در گلستان برقرار است که پیش‌بینی می‌کنیم با هدایت تحصیلی و مشاوره های درست به دانش آموزان توازن ۵۰ درصدی ایجاد کنیم.

طبق گفته زارع دانش آموزان بعد از گذراندن درس هدایت تحصیلی در پایه نهم و دریافت مشاوره و آموزش و با توجه به استعداد و علاقه ای که دارند و ضریب نمراتشان رشته خود را انتخاب می کنند.