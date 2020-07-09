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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد

بکارگیری ظرفیت استان‌ها برای هر چه بهتر برگزار شدن آزمونهای کشوری

بکارگیری ظرفیت استان‌ها برای هر چه بهتر برگزار شدن آزمونهای کشوری

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون‌های سراسری پیش رو با کمک شورای تامین استانها و شبکه بهداشت و درمان برگزار می‌شود و از تمام ظرفیت استانی در این خصوص استفاده می‌شود.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز چهارشنبه ۱۸ تیر جلسه مجازی با حضور دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاونت امور آزمون‌ها و مدیرکل حراست با نمایندگان تام الاختیار و نمایندگان حفاظت آزمون‌های کل کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه حدود ۷۰۰ نفر از برترین افراد شبکه اجرایی آزمون‌ها شرکت کردند و به منظور برگزاری آزمون‌ها تبادل نظر صورت گرفت و مشکلات از سوی حوزه‌ها به سازمان سنجش اعلام شد.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: راهکارهای اجرایی به افراد حاضر در شبکه اجرایی آزمون‌ها در استان‌ها اعلام شده و علاوه بر آن دستورالعمل‌های اجرایی و بهداشتی که توسط سازمان سنجش تهیه شده، نیز به آنها ابلاغ شد و در نهایت جلسه با توجیه کامل افراد به جمع بندی کامل رسید.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین موضوع مورد بحث، مشکلات مالی حوزه‌های اجرایی بود که سازمان سنجش این هزینه را تقبل کرده است و هزینه‌های افزایش یافته را به استان‌ها پرداخت کرده است که از این نظر مشکلی در برگزاری آزمون‌ها به وجود نیاید.

زرین آمیزی یادآور شد: شورای تامین استان‌ها و شبکه بهداشت و درمان استان‌ها در برگزار شدن مطلوب آزمون‌ها کمک می‌کنند و از تمام ظرفیت استانی در این خصوص استفاده می‌شود.

وی گفت: پیشنهادهایی در خصوص راهکارهایی اجرایی برای بهتر شدن برگزاری آزمون‌ها توسط افراد مطرح شد و سازمان نیز از آنها استقبال کرده و در دستور کار قرار می‌دهد.

کد مطلب 4969697

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      هرچی سر جلسه ازمون امسال برود دیوانه هست اینها مگر امار ابتلا را نمی بینند مگر کلاسها را ضدعفونی کردند؟ مگر از مسولان ازمون ها تست کرونا گرفتند که بچه های مردم میروند زیر دست اینها ازمون بدهند

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