فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز چهارشنبه ۱۸ تیر جلسه مجازی با حضور دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاونت امور آزمون‌ها و مدیرکل حراست با نمایندگان تام الاختیار و نمایندگان حفاظت آزمون‌های کل کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه حدود ۷۰۰ نفر از برترین افراد شبکه اجرایی آزمون‌ها شرکت کردند و به منظور برگزاری آزمون‌ها تبادل نظر صورت گرفت و مشکلات از سوی حوزه‌ها به سازمان سنجش اعلام شد.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: راهکارهای اجرایی به افراد حاضر در شبکه اجرایی آزمون‌ها در استان‌ها اعلام شده و علاوه بر آن دستورالعمل‌های اجرایی و بهداشتی که توسط سازمان سنجش تهیه شده، نیز به آنها ابلاغ شد و در نهایت جلسه با توجیه کامل افراد به جمع بندی کامل رسید.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین موضوع مورد بحث، مشکلات مالی حوزه‌های اجرایی بود که سازمان سنجش این هزینه را تقبل کرده است و هزینه‌های افزایش یافته را به استان‌ها پرداخت کرده است که از این نظر مشکلی در برگزاری آزمون‌ها به وجود نیاید.

زرین آمیزی یادآور شد: شورای تامین استان‌ها و شبکه بهداشت و درمان استان‌ها در برگزار شدن مطلوب آزمون‌ها کمک می‌کنند و از تمام ظرفیت استانی در این خصوص استفاده می‌شود.

وی گفت: پیشنهادهایی در خصوص راهکارهایی اجرایی برای بهتر شدن برگزاری آزمون‌ها توسط افراد مطرح شد و سازمان نیز از آنها استقبال کرده و در دستور کار قرار می‌دهد.