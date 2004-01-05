مديرمسئول "وطن" به اتهام اشاعه منكرات محاكمه شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در جلسه صبح امروز (دوشنبه) كه با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات و به رياست قاضي صارمي برگزار شد ، نماينده مدعي العموم با قرائت متن كيفر خواست، مدير مسئول ماهنامه "وطن" را به خاطر چاپ داستاني با مضمون روابط ناسالم شخصيت داستان با يك دخترو چاپ تصاوير مبتذل بر روي جلد شماره 12 ، متهم به اشاعه فحشا و انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و چاپ تصاوير مبتذل كرده است.

بنابر اين گزارش امير حسين قراء نيز با حضور در جايگاه ضمن رد اتهام مطروحه از سوي معاون دادستاني به دفاع از خود پرداخت و گفت: بازپرس پرونده پس از خاتمه بازپرسي ها در يك مورد قرار مجرميت براي بنده صادر كرده است درحالي كه مدعي العموم در جلسه دادگاه چاپ تصاوير مبتذل را نيز جزء مصاديق اتهامي عنوان كرد.

وي در خصوص داستان منتشر شده در اين نشريه كه از سوي نماينده مدعي العموم بعنوان مصداق اشاعه فحشا و منكرات برشمرده شده است ، اظهار داشت: شخصيت اين داستان فردي است كه در يك دوره زماني از زندگي اش دچار لرزش هاي اخلاقي و رفتاري شد و در نهايت از طريق آشنايي با يك سردار شهيد به سوي رفتارهاي مثبت گرايش پيدا كرد.

قراء اقدام مدعي العموم را در قرائت بخش هاي منفكي از داستان بعنوان مصداق اتهام مطروحه عملي ناصحيح دانست و تصريح كرد: به طور قطع ارزيابي و بررسي يك داستان و حصول به نتيجه يا هدف از انتشار آن ، فقط با مطالعه مجموعه داستان امكان پذير است و نمي توان يك مطلب را مجزا از قبل و بعد آن در نظر گرفت.

وي همچنين در خصوص تصوير چاپ شده بر روي جلد يكي از شماره هاي اين نشريه گفت: تصوير متعلق به الگوي خياطي و نوع مدل لباس زنان در داخل منزل است و جهت رعايت موارد منكراتي صورت شخص نيز حذف شده است.