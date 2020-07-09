احمد خیری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص حجم حوضچههای تخریبی ویژه مدیریت شیرابه در حلقه دره کرج، اظهار کرد: در حال حاضر سطح اشتغال شیرابه در این مرکز دفن زباله کرج ۱.۷ هکتار و حداکثر عمق آن نیز سه متر است، به عبارتی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار مترمکعب کل حجم شیرابه موجود در حلقه دره است.
وی با اشاره به اینکه در بحث جمع آوری شیرابهها اکنون در حال طراحی یک ایستگاه پمپاژ و انتقال هستیم، افزود: با این روش دیگر هیچ شیرابهای به حجم لاگون های تخریبی شیرابه در حلقه دره افزوده نمیشود، بلکه از طریق سیستم انتقال تعبیه شده، شیرابههای تولیدی با پمپاژ وارد مخزنهایی شده و از آنجا به صورت قطره چکانی در چاههایی به عمق ۳۰ متر تخلیه میشود.
بودجه سازمان مدیریت پسماند امسال ۱۰۰ میلیارد تومان است
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: شیرابههای دفن شده به این طریق در ادامه از طریق چاهها به حجم زبالههای تجزیه شدهای تزریق میشود که قرار است برای تولید گاز متان از آن استفاده شود.
خیری در پاسخ به اینکه تکلیف شیرابههای موجود در لاگون ها یا حوضچههای ذخیره سازی و تبخیری ویژه مدیریت شیرابه چه میشود، گفت: با استفاده از گرمای تابستان و همچنین کمی منعقد کننده، شیرابههای موجود در لاگون ها تبخیر شده و از بین میرود.
وی در بخش دیگری در بحث اعتبارات این سازمان برای پیشبرد فعالیتهایی مانند اقدامات توسعهای در مرکز دفن زباله حلقه دره کرج، گفت: در سال ۹۷ کل بودجه درآمدی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بوده است که در سال گذشته این رقم به ۴۱ میلیارد تومان رسید.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به اینکه بودجه سازمان مدیریت پسماند امسال قرار است به رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برسد، گفت: به یقین وقتی بودجه باشد، امکانات و ماشین آلات بیشتری به کار میگیریم.
۵۰ درصد زبالههای حلقه دره از شهرهای اقماری انتقال داده میشود خیری با بیان اینکه روزانه حدود ۵۰ درصد زبالههای پذیرش شده در حلقه دره از شهرهای اقماری اطراف کرج به این مرکز دفن زباله انتقال داده میشود، بیان کرد: به همین دلیل پیگیر این هستیم که شهرداریهای شهرهای اقماری اطراف کرج نیز در پرداخت سهم خود از هزینههای کردهای انجام شده در این مرکز دفن زباله همکاری کنند.
وی بیان کرد: وقتی شهرداریهای شهرهای اقماری نیز سهم خودشان از هزینه کردها در حلقه دره را پرداخت کنند، به یقین میتوانیم اقدامات مثبتی را در این مرکز دفن زباله انجام دهیم.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در پایان گفت: با شیوع کرونا و افزایش حساسیتهای شهروندان در بحث رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با این بیماری، به صورت روزانه حداقل ۲۵ درصد افزایش در حجم زبالههای تولیدی حلقه دره هستیم.
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