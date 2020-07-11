طباطبایی: امیدوار به بازگشت پتروشیمی و گرگان به لیگ برتر هستیم

رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری پایان مهلت تعیین شده فدراسیون بسکتبال برای نام نویسی از تیم های متقاضی حضور در فصل جدید لیگ برتر گفت: در مجموع ۱۷ تیم از فصل گذشته لیگ برتر و لیگ دسته اول برای حضور در فصل جدید مسابقات اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه در پایان مرحله مقدماتی فصل گذشته لیگ برتر تیم های توفارقان آذرشهر و نیروی زمینی سقوط کردند، تصریح کرد: با این حال مسئولان نیروی زمینی در نامه ای به فدراسیون متقاضی حضور دوباره در لیگ برتر شده اند. ۱۱ تیم لیگ برتری دیگر هم درخواست خود را برای شرکت در مسابقات اعلام کرده اند که البته پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان در میان آنها نیستند.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: کردستان، عقاب نیرو هوایی، صنعت مس رفسنجان، رعد پدافند فسا، آینده سازان تهران و جهرم فارس هم ۶ تیم دیگری هستند که متقاضی حضور در لیگ برتر شده اند. بدین ترتیب در مجموع ۱۷ تیم درخواست خود را برای فصل جدید مسابقات اعلام کرده اند اما قاعدتاً این اعلام آمادگی به منزله پذیرش قطعی آنها نیست.

طباطبایی با بیان اینکه فدراسیون بسکتبال برای پذیرش قطعی تیم ها در لیگ ۹۹ شاخص ها و استانداردهایی را لحاظ کرده است، خاطرنشان کرد: داشتن پتانسیل مالی کافی و امکانات لازم دو فاکتور اصلی و تاثیرگذار در پذیرش تیم ها به حساب می آید. لازم به ذکر است از لیگ سال گذشته و از محل پرداخت ورودیه و سهم قراردادها، برخی تیم ها کماکان به فدراسیون بدهکار هستند. یکی از شروط اصلی برای پذیرش تیم ها پرداخت بدهی ها و تسویه حساب کامل است.

وی یادآور شد: برخوردار بودن از سالنی با استانداردهای لازم شرط اصلی دیگر است که در تصمیم گیری برای نام نویسی قطعی تیم ها ملاک عمل قرار می گیرد. سالنی که تیم‌ها قصد دارند دیدارهای خانگی خود را در آن برگزار کنند باید به لحاظ کف پوش، تخته حلقه، اسکوربورد، رختکن، جایگاه تیم ها و به خصوص برای تیم مهمان، جایگاه تماشاگران، جایگاه خبرنگاران و … استانداردهای لازم را داشته باشد. از نظر شهری هم دارا بودن هتلی مناسب برای اسکان تیم مهمان، داشتن فرودگاه و مهیا بودن شرایط مناسب برای ایام و ذهاب موردنظر است.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: طی نامه ای به تمام باشگاه و تیم ها، شرایط موردنظر برای پذیرش تیم ها در فصل جدید لیگ برتر را اعلام کرده ایم. برهمین اساس نماینده فدراسیون بازدیدی از امکانات تیم ها خواهد داشت تا بتوانیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست آنها برای شرکت در مسابقات تصمیم گیری کنیم.

طباطبایی همچنین در مورد «شرایط کمی لیگ برتر و اینکه پیش بینی و برنامه فدراسیون، برگزاری مسابقات با چه تعداد تیم است؟»، گفت: آئین نامه مسابقات بر برگزاری لیگ با حضور ۱۲ تا ۱۴ تیم تاکید کرده است مگر اینکه شرایط استثنایی باشد و لزوم تصمیمات خاص دیگر مبنی بر کاهش یا افزایش تیم ها احساس شود. الان هم به خاطر کرونا و اینکه فصل گذشته مسابقات ناتمام ماند به نوعی با شرایط استثنایی مواجه هستیم.

وی افزود: ضمن قدردانی از مدیران عامل محترم باشگاه های حاضر در لیگ برتر، اعلام آمادگی ۱۷ تیم برای حضور در مسابقات نشان دهنده اقبال و رضایت عمومی از شرایط این رشته و برنامه های فدراسیون است اما به هر حال شرایط خودِ تیم ها در قرار گرفتن آنها در فهرست لیگ برتری ها خیلی زیاد تاثیرگذار است.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام و عدم اعلام آمادگی این دو تیم برای حضور درفصل جدید مسابقات گفت: مسئولان پتروشیمی و شهرداری گرگان در زمان مقرر درخواست خود را برای حضور در لیگ ۹۹ اعلام نکردند اما نامه ای هم مبنی بر کناره گیری از مسابقات و شرکت نداشتن در فصل جدید از آنها نداشتیم. پتروشیمی و شهرداری گرگان از تیم های ریشه دار و با سابقه و پُرتماشاگر در بسکتبال هستند که قطعاً حضورشان در لیگ حاضر باعث شور و هیجان مسابقات خواهد شد.

وی همچنین در مورد رایزنی های فدراسیون برای ورود دوباره این دو تیم به لیگ برتر تصریح کرد: فدراسیون تلاش های خود را جهت شرکت این دو تیم انجام داده و ادامه خواهد داد کمااینکه تا امروز اقداماتی داشته ایم و حتی رایزنی هایی با مسئولان استانی هم انجام داده ایم. امیدواریم با پیشینه ای که پتروشیمی و شهرداری گرگان دارند، در لیگ امسال هم شرکت کنند و ما هم از این مسئله استقبال می کنیم.

طباطبایی همچنین گفت: فدراسیون بسکتبال قصد دارد از تیم ملی جوانان که هدایت آن بر عهده آقای نوری و تحت حمایت باشگاه کاله (که همواره مدیران محترم این باشگاه از برنامه های این فدراسیون پشتیبانی نموده اند) است به عنوان یکی از تیم های شرکت کننده در لیگ برتر استفاده کند. این اقدام در راستای پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگسالان انجام می شود. در هر صورت تعداد کاندیداهای شرکت در لیگ بیشتر از ۱۷ تیم می شود و ما بر اساس استانداردهای موردنظر، فهرست مورد تایید تیم ها و فرمت برگزاری مسابقات را نهایی می کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان با یادآوری اینکه شهریورماه زمان پیشنهادی برای آغاز فصل جدید مسابقات است، ابراز امیدواری کرد که کرونا باعث تغییر زمانی برنامه های پیش بینی شده نشود.